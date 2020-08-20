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Экономика

Число кыргызстанцев, которые берут микрокредиты, выросло на треть

В первом полугодии 2020 года в Кыргызстане микрокредиты получили 382,8 тысячи человек. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Им выдали займов на 16 миллиардов 114,7 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число людей, охваченных микрокредитованием, увеличилось на 30 процентов, а объем выданных микрокредитов — на 17,3 процента.

Больше всего кредитов получили жители Ошской (22,7 процента) и Джалал-Абадской (15,9 процента) областей и Бишкека (14 процентов).

В Нацстаткоме отметили, что из общего объема выданных микрокредитов 34,9 процента направлено на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 25,8 процента — на потребительские нужды, 10,4 процента — на сферу торговли и общественного питания.

Уровень возвратности микрокредитов составил 90,2 процента и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/162950/
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