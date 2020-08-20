Итоги июля. Падение экономики Кыргызстана ускорилось

Пошел третий месяц, как в Кыргызстане полностью сняли все карантинные ограничения. Но экономика страны еще не оправилась от шока. Она продолжает феерическое падение. Надежды на то, что процесс замедлится в ближайшие месяцы, пока нет.

Роста так и нет

За январь-июль 2020 года объем ВВП Кыргызстана сложился в сумме 282 миллиарда 2,6 миллиона сомов.

За семь месяцев падение экономики составило 6,1 процента.

По итогам января-марта 2020 года в Кыргызстане наблюдался рост ВВП в 1,5 процента. Но за последние четыре месяца он превратился в падение — уже на 7,6 процента. По сравнению с июнем снижение ВВП еще 0,8 процента.

«Снижение ВВП обусловлено в основном сокращением объемов строительства и проблемами в сфере услуг. Падение отраслей товарного производства по сравнению с январем-июлем 2019 года составило 1,6 процента, отраслей, оказывающих услуги, — 9,6 процента», — объяснили ситуацию в Нацстаткоме.

В январе-июле в структуре ВВП наибольшая доля пришлась на отрасли, оказывающие услуги (47,3 процента). По сравнению с 2019-м показатель снизился на 0,3 процента. Доля отраслей, производящих товары, напротив, увеличилась на 4,4 процента и достигла 41,9 процента. При этом доля промышленности составила 24 процента, что выше прошлогоднего показателя на 4,1 процента.

Сельское хозяйство занимает 11,5 процента ВВП. В прошлом году было на 0,8 процента меньше. Доля строительства, напротив, снизилась на 0,5 процента — до 6,4 процента.

Промышленность тоже замедлилась

В промышленном производстве ситуация немного оптимистичнее. Таких резких падений, как в целом в экономике, нет, но по итогам января-июля отмечено небольшое снижение объемов производства. А еще месяц назад был скромный рост.

По итогам семи месяцев 2020 года падение в промышленности составило 0,9 процента.

Свой вклад внесли закрытые границы. По данным Нацстаткома, снижение связано с сокращением объемов производства нефтепродуктов (на 59 процентов), текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 20,4 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 18,5 процента). Сократился выпуск резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 16,5 процента), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 5,3 процента), добыча полезных ископаемых (на 4,2 процента).

Стоит отметить, что есть и отрасли, которые показывают значительный рост. Здесь также сказалась пандемия коронавируса. Так, в 2,4 раза выросло производство в фармацевтической продукции (в 2,4 раза). Кроме того, растут показатели выпуска основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 8,9 процента), и химической продукции (на 4,2 процента).

Цены понемногу снижаются

В июле по сравнению с июнем отмечалось снижение потребительских цен и тарифов в целом по республике на 0,6 процента. При этом подорожали тарифы на услуги в Баткенской (на 0,5 процента) и Чуйской (на 0,4 процента) областях и Бишкеке (на 0,1 процента). В Оше они, напротив, снизились на 0,2 процента. В остальных регионах тарифы на услуги остались на уровне июня.

Однако в Нацстаткоме отмечают, что с начала 2020 года цены в целом по республике выросли на 2,5 процента. Пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 4,9 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 5,5 процента. Цены на непродовольственные товары, напротив, снизились на 0,8 процента, а тарифы на услуги оставались на уровне декабря 2019 года.

Максимальный прирост потребительских цен и тарифов с начала года зафиксировали в Таласской области — 5,4 процента.

Зарплаты растут в образовании

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике составила 17 тысяч 999 сомов. Заработки выросли практически везде. Исключение составили только сфера обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, операций с недвижимым имуществом, прочей обслуживающей деятельности, а также транспортной деятельности и хранения грузов.

По итогам первого полугодия 2020 года прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 478,91 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 911,39 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам июня внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $2 миллиарда 557,4 миллиона, что на 22,4 процента меньше показателя 2019-го. Экспорт — $950,3 миллиона (рост на 2,4 процента), импорт — $1 миллиард 607,1 миллиона (падение на 32,2 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $1 миллиард 54,8 миллиона.

Улучшений пока не будет

В Евразийском банке развития отметили, что появившиеся в июле данные о ВВП за второй квартал 2020 года продемонстрировали беспрецедентное сокращение глобальной деловой активности на фоне ослабления потребительского и инвестиционного спроса, а также международной торговли. При этом в июне-июле наблюдалось постепенное восстановление экономической активности после смягчения карантинных ограничений.

Улучшение экономических настроений отметили как в секторе услуг (операции с недвижимостью, банковские продукты, телекоммуникации и другое), так и в отраслях обрабатывающей промышленности (производство автомобилей, строительных материалов, фармацевтической и химической продукции). Значительно сократилось снижение объема новых заказов, в том числе экспортных.

Восстановление деловой активности в мире происходит неравномерно из-за различий в эпидемиологической обстановке.

Стабилизация глобального выпуска происходит на уровнях значительно ниже докризисных. Это говорит о том, что возврат мировой экономики к «нормальному» состоянию, вероятнее всего, займет продолжительное время.

Что касается Кыргызстана, то экономисты отметили, что сейчас поддержку экономике оказывают производство золота и сельское хозяйство.

Осложнение эпидемиологической ситуации в июне замедлило процесс возврата экономики к росту. Евразийский банк развития

Сводные опережающие индикаторы ЕЭК сигнализируют, что в июле-августе тенденция сокращения деловой активности сохранится.

«В секторе строительства и сфере услуг продолжился спад. Падение объемов инвестиций углубляется четвертый месяц подряд на фоне приостановления работ по действующим проектам из-за пандемии», — отметили в ЕАБР.