Рассчитать сумму налога на транспорт и жилье поможет калькулятор на сайте ГНС

Граждане могут самостоятельно рассчитать сумму налога на транспорт и недвижимое имущество, воспользовавшись электронным калькулятором на сайте Государственной налоговой службы. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, раздел «Электронные помощники и калькуляторы» находится во вкладке «Электронные сервисы» на главной странице сайта.

«В разделе имеются ссылки «Расчет на объекты недвижимости» и «Расчет налога на движимое имущество». Открыв нужную ссылку, необходимо внести в поля соответствующие данные по имуществу и нажать на кнопку «рассчитать налог». Программа автоматически выдаст сумму налога, подлежащего к уплате», — отметили в ГНС.

До 1 сентября 2020 года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября — налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет-банкинг, платежные карты или другие периферийные устройства.

Подробную информацию можно получить по номеру 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.