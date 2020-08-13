Из-за пандемии ВВП Кыргызстана снизится на 10 процентов в 2020 году

ВВП КР снизится на 10 процентов в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании «COVID-19 в Кыргызской Республике: оценка воздействия на социально-экономическую ситуацию и уязвимость и ответные меры политики», подготовленном Азиатским банком развития, Программой развития ООН и Институтом исследований экономической политики при Министерстве экономики КР.

В результате пандемии республика столкнулась с существенными потерями в основных секторах экономики — туризме, торговле, потребительских услугах и строительстве.

Поступления от экспорта услуг туризма и организации путешествий, составлявших 5,6 процента ВВП Кыргызстана в 2018-м, по прогнозам, практически исчезнут в текущем году при прогнозируемом падении доходов на 90 процентов.

КР зависит от денежных переводов от трудовых мигрантов. Их приток сократился на 25 процентов в январе — мае 2020-го. Возможно, что сокращение денежных переводов составит 4-5 процентов ВВП.

Эксперты прогнозируют, что ВВП страны снизится на 10 процентов в этом году (снижение за январь — июнь — 5,3 процента).

Наиболее затронутыми секторами экономики станут туризм, торговля и потребительские услуги, строительство. В каждом из них можно ожидать сокращения валовой добавленной стоимости на 20 процентов и более.

Предполагается, что при условии только консервативного роста предложения рабочей силы уровень безработицы в Кыргызстане вырастет до 13,6 процента в 2020-м. Однако в наихудшем варианте ее уровень может подскочить до 21 процента.