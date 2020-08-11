ФУГИ нарушает права арендаторов ТЦ «Караван», считает бизнес-омбудсмен

Фонд по управлению государственным имуществом и дирекция по управлению объектами при нем совершают незаконные действия, нарушают права и законные интересы арендаторов ТЦ «Караван». К такому заключению пришел бизнес-омбудсмен КР Робин Орд-Смит по итогам тщательного рассмотрения жалобы арендаторов ТЦ «Караван». Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей.

Отмечается, что с жалобой арендаторы торгового центра обратились в марте 2020-го. Они указали, что пользуются помещениями с 2019 года без заключенных письменных договоров аренды, несмотря на неоднократные их обращения в фонд и дирекцию с просьбой о продлении сроков договоров аренды либо заключении новых. При этом арендаторы продолжают осуществлять предпринимательскую деятельность и оплачивают арендные платежи. Однако ФУГИ принял решение выставить помещения ТЦ «Караван» на электронные торги. Сделал он это, по мнению бизнес-омбудсмена, «на основании собственной интерпретации норм законодательства — Гражданского кодекса, Положений о порядке проведения пилотных аукционов на право заключения договора аренды государственного имущества в электронном формате и предоставления государственного имущества в аренду.

«Фонд также нарушил основной принцип осуществления предпринимательской деятельности, предусмотренный Законом «О защите прав предпринимателей». Согласно документу, противоречия, пробелы и неясности законодательства, устанавливающего обязательные требования, не могут быть использованы органами государственной власти и органами местного самоуправления против субъектов предпринимательства», — отметил Робин Орд-Смит.

Бизнес-омбудсмен поддержал жалобу арендаторов и рекомендовал 29 мая ФУГИ устранить нарушения прав и законных интересов арендаторов и заключить новые договоры. Но фонд отказался устранить выявленные нарушения законодательства.

По его указанию, дирекция направила уведомление арендаторам о необходимости освободить помещения до 15 августа 2020 года.

«Бизнес-омбудсмен призывает фонд и дирекцию устранить выявленные нарушения законодательства, восстановить права и законные интересы арендаторов и призывает правительство взять на контроль исполнение рекомендаций, если фонд и дирекция проявят дальнейшую неготовность к сотрудничеству, исполнению своих функций в рамках законодательства КР и продолжат практику совершения противоправных действий в отношении предпринимателей», — отметили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

ТЦ «Караван» конфисковали у экс-депутата парламента и бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева по решению суда. Он принят в государственную собственность в 2017 году. Основной доход от аренды торговых точек в ТЦ получает госпредприятие «Мулк».