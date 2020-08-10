Зафиксировано снижение денежных переводов в Кыргызстан

Национальный статистический комитет подвел итоги пяти месяцев 2020 года.

По данным ведомства, за отчетный период в Кыргызстан из-за рубежа отправили $699,3 миллиона. Как отмечают эксперты, это самый низкий показатель за последние пять лет.

Денежные переводы в Кыргызстан по итогам пяти месяцев в 2020 года составили $699,3 миллиона. 97 процентов переводов приходится на Россию. Кыргызстанцы, работающие в РФ, прислали на родину $679,8 миллиона.

Резкий спад в 2020-м статисты отметили в апреле, когда в Кыргызстан отправили всего $76,3 миллиона. Для сравнения в апреле 2019 года переводы в КР составили $200,1 миллиона.

Эксперты учитывают только денежные переводы физических лиц через системы переводов.