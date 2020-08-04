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Экономика

До сентября кыргызстанцам нужно уплатить налог на транспорт, жилье и землю

Государственная налоговая служба напоминает о приближении окончания срока оплаты налогов.

До 1 сентября кыргызстанцам необходимо оплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября — на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

Граждане могут без посещения ГНС выбрать удобный для себя способ уплаты налога.

В ведомстве отметили, что налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет-банкинг, платежные карты или другие периферийные устройства.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/161550/
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