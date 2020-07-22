Цифра дня. 154 тысячи заемщиков получили отсрочку по кредитам

На сегодня 154 тысячи заемщиков получили отсрочку по кредитам на 176 миллиардов сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, половина всего кредитного портфеля Кыргызстана была реструктуризирована.

Напомним, что, по рекомендации Национального банка, еще весной банки начали предоставлять отсрочки на три месяца без взимания штрафов. Недавно регулятор предложил банкам повторно предоставить отсрочки еще на три месяца без ухудшения кредитных историй заемщиков.

«Если есть нарекания, то заемщики могут обратиться в общественную приемную Национального банка. НБ КР готов по каждому обращению работать индивидуально», — подчеркнул Эркин Асрандиев.