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Экономика

Нацбанк: Возвращение обычной практики работы банков с заемщиками преждевременно

На данный момент Национальный банк считает преждевременным рассмотрение вопроса по возврату к обычной практике работы банков с заемщиками в части начисления и взимания штрафных санкций, комиссионных и иных платежей. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

При этом в НБ КР подчеркивают, что нормы постановления правления Национального банка от 18 марта 2020 года об отсрочке по кредитным платежам на сегодня в силе. И действовать они будут до принятия соответствующего решения.

«Учитывая волнообразность эпидемии COVID-19 и неопределенность сроков, в течение которых возможно улучшение ситуации и возврат к деятельности всех физических лиц и субъектов предпринимательства в Кыргызстане, сейчас говорить о возврате к обычной практике взаимоотношений банков и заемщиков преждевременно», — резюмировали в Нацбанке.

НБ КР постоянно информирует банки об острой необходимости проведения работ по пересмотру сроков платежей и других условий по кредитам заемщиков, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и связанных с этим ограничений, с учетом финансовых возможностей заемщика. В связи с введением новых ограничительных мер со стороны государства и сохранением сложной эпидемиологической ситуации в стране Национальный банк рекомендовал банкам продолжить работу в данном направлении.

«Физические лица и субъекты предпринимательства, получившие ранее отсрочку по платежам по кредиту, но все еще имеющие проблемы с дальнейшим погашением вследствие текущей ситуации, могут повторно обратиться в банки для увеличения срока предоставления отсрочки банком, пересмотра графика погашения или изменения других условий кредитного договора», — отметили в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/159180/
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