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Экономика

Минфин просит время на переговоры по реструктуризации госдолга Кыргызстана

«Нам потребуется достаточно длительное время, чтобы тщательно провести все переговоры по реструктуризации госдолга», — заявила сегодня на брифинге министр финансов Бактыгуль Жеенбаева.

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По ее словам, на сегодня есть договоренности с Парижским клубом кредиторов о переносе выплат этого года на 2022-2024 годы. Сейчас ведутся переговоры не просто по переносу.

«Нам нужна глубокая реструктуризация. В Минфине уже начали эту работу. Как только будут результаты, мы об этом расскажем», — подчеркнула Бактыгуль Жеенбаева.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/157078/
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