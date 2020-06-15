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Экономика

Кыргызстану выделили $2,6 миллиона для адаптации к изменению климата

Зеленый климатический фонд выделит Кыргызстану $2,6 миллиона на разработку национального плана по адаптации к изменению климата. Об этом сообщили в Центре по климатическому финансированию КР.

Средства направят на поддержку разработки национального плана адаптации и планов действий в таких секторах, как чрезвычайные ситуации, здравоохранение, сельское хозяйство и ирригация.

«Адаптация к изменению климата является чрезвычайно важной задачей для Кыргызстана в рамках долгосрочной стратегии развития республики до 2040 года. Чтобы добиться устойчивых и реальных результатов, в процесс должны включиться все сектора экономики и регионы страны. Основываясь на результатах этого процесса, Центр по климатическому финансированию будет разрабатывать конкретные проекты по снижению уязвимости секторов экономики и регионов, которые войдут в климатическую инвестиционную программу КР», — рассказал директор центра Канат Абдрахманов.

Зеленый климатический фонд — крупнейший климатический фонд в мире. На сегодня он одобрил четыре проекта в Кыргызстане на $41,6 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/156094/
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Кыргызстану выделили $2,6 миллиона для адаптации к изменению климата