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Экономика

Почему бизнес Кыргызстана не получил налоговых каникул, объяснил вице-премьер

«Если мы освободим от налогов бизнес, то бюджет потеряет еще больше. Под угрозой окажутся социальные обязательства», — заявил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

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По его словам, на сегодня недобор по налогам и платежам по итогам пяти месяцев этого года уже составляет 14 миллиардов сомов. Если бы бизнесу дали налоговые каникулы, то выпадения были больше. А у кабмина остались обязательства по регулярной выплате зарплат, пособий и пенсий.

«Мы решили оказать поддержку бизнесу через льготное финансирование. Разница между обычными кредитами и льготными кредитами — это те расходы, которые были бы у бизнеса при обычном кредитовании. Мы считаем, что это существенная сумма, которая станет хорошей поддержкой», — заключил Эркин Асрандиев.

Бюджет республики показывает рекордный дефицит — более 11 миллиардов сомов. Минфин существенно сократил расходы казны.

Стоит отметить, что на депутатах в Кыргызстане не экономят. Расходы на Жогорку Кенеш в период пандемии практически не менялись, а в некоторые месяцы только росли.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155702/
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