Проблемы на границе. ЕЭК признала действия Казахстана барьером для рынка ЕАЭС

По итогам рассмотрения коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принимаемые Казахстаном меры признаны барьером на внутреннем рынке ЕАЭС. Об этом сообщили в Министерстве экономики Кыргызстана.
Отмечается, что на заседании коллегии был рассмотрен вопрос об осуществляемых Казахстаном контрольно-досмотровых мероприятий в отношении товаров ЕАЭС на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахстанской государственной границы.
Коллегия ЕЭК просила правительство Казахстана принять оперативные меры по:
- отмене избыточного контроля в отношении ввозимых из Кыргызстана товаров ЕАЭС;
- ускорению и упрощению процедур прохождения транспортных средств через кыргызско-казахстанскую государственную границу;
- исключению применения всех видов контроля, не предусмотренных правом ЕАЭС;
- обеспечению «зеленых коридоров» для скоропортящихся, сезонных товаров, продуктов питания.
Коллегия ЕЭК высказала озабоченность большим количеством проблем, связанных с перемещением товаров через границы государств — членов ЕАЭС, носящих системный характер и требующих комплексного подхода для их решения. Поэтому решено создать рабочую группу высокого уровня из представителей государств — членов союза.
«Предполагается, что рабочая группа разработает план мероприятий (дорожную карту), направленный на системное устранение и предотвращение возникновения препятствий при перемещении товаров через границы государств — членов, в том числе информационный обмен между государствами — членами союза в налоговой и таможенной сферах», — говорится в сообщении.
Кыргызстан поддержал создание такой группы и призвал сформировать ее в кратчайшие сроки.
Отметим, что на самом сайте Евразийской экономической комиссии нет никакой информации о том, что вопрос возникших на кыргызско-казахской границе проблем вообще рассматривался. Нет и данных о вынесенных решениях.
Ранее Министерство экономики Кыргызстана выступило с резким обращением, в котором напомнило: главы государств — членов ЕАЭС выступили за сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары и продукты питания.