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Экономика

По итогам 2020 года цены в Кыргызстане вырастут на 7 процентов

В 2020 году среднегодовая инфляция ожидается на уровне около 7 процентов, что на 2,4 процента выше по сравнению с прогнозами в предыдущем квартале. Об этом говорится в отчете о макроэкономической политике Национального банка Кыргызстана.

С учетом текущих внутренних и внешних факторов, сложившихся в результате распространения мировой пандемии коронавируса, инфляция в экономике Кыргызстана в 2020 году достигнет уровня около верхней границы целевого диапазона в 5-7 процентов.

«Основными факторами ускорения инфляции в 2020 году являются повышенный спрос на продовольственные товары в марте-апреле, вызванный введением режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в отдельных регионах страны. Дополнительный вклад в рост потребительских цен внесло ослабление сома относительно доллара США», — подчеркнули в Нацбанке.

Ожидается, что рост потребительских цен отчасти компенсирует снижение внутреннего спроса в 2020 году.

В Нацбанке отметили, что инфляция на конец года (декабрь 2020 к декабрю 2019 года) может составить около 7-7,5 процента. В 2021 году среднее значение инфляции ожидается на уровне 4,3 процента и на конец года достигнет значения около 3,5-4 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155589/
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