Поддержка бизнеса. Ефим Штанько против налоговых отсрочек: Помогите кредитами

Правительство Кыргызстана готовит уже третий пакет мер по поддержке бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Чиновники должны представить его до конца июня.

«Что касается поддержки фермеров, то им не нужны налоговые отсрочки, им не помешали бы льготные кредиты с приемлемыми процентными ставками» — свое мнение в разговоре с журналистом 24.kg высказал поставщик продуктов питания Ефим Штанько.

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По его словам, в первую очередь нужно проработать алгоритм ввоза и вывоза продукции через таможенные посты.

«Когда местная мясомолочная/яичная продукция заменяется иностранной, более дешевой и некачественной, страдают отечественные фермеры. Потому как в КР себестоимость того же молока выше за счет того, что у нас кормовые культуры и ГСМ дорогие. В основном все организации достаточно мелкие, гигантов, как в Казахстане и России, у нас нет, поэтому продукция дороже. К нам ввозят большое количество продуктов из-за рубежа, что-то контрабандой, что-то серыми путями, но цены все равно высокие», — сказал предприниматель.

Государству необходимо пересмотреть порядок ввоза в страну сельскохозяйственной продукции в защиту местных производителей, хотя бы из государств Таможенного союза. Ефим Штанько

Он подчеркнул, что поддержать остальной бизнес можно отменой налоговых обязательств и оплаты коммунальных услуг на два-три месяца.

«Абсолютно освобождать от налоговой ответственности нельзя. Тогда, как говорится, наступит крах бюджета. К этому делу следует подходить разумно. У нас не такое богатое государство, чтобы мы могли позволить какие-либо выплаты и прочие послабления для бизнеса. Я думаю, можно обязать, чтобы за месяцы карантина арендодатели не взимали арендную плату со съемщиков в любом бизнесе — складские помещения, СТО, офисы, ангары. Параллельно с этим, чтобы не поставить арендодателей в трудное положение, власти не должны требовать с них оплату земельного налога. Тогда будет справедливо», — отметил бизнесмен.

Есть случаи, когда предприниматели в торговых центрах продолжали выплачивать деньги за помещение, хотя объект не работал. Ефим Штанько

Он считает, что государство может обязать арендодателей провести перерасчет и не требовать деньги за аренду помещений последующие несколько месяцев.