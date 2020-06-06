Дамира Долоталиева: Все вроде за бизнес. Но мы действенной помощи не получаем

«Все вроде выступают за бизнес, но мы на самом деле действенной помощи не получаем», — заявила 24.kg глава Ассоциации рынков Дамира Долоталиева.

По ее словам, совсем недавно поднимался вопрос поддержки малого и среднего бизнеса. Пятого июня в парламенте прошли общественные слушания сразу по нескольким законопроектам. Депутаты приняли акт «К новой экономической свободе и развитию». В рамках его реализации представлено 12 законопроектов.

«Выступал и вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, и министр экономики Санжар Муканбетов, и депутаты. Меня интересовал законопроект, по которому планируется поддержка субъектов предпринимательства в период обстоятельств непреодолимой силы, то есть во время форс-мажора. Вот тогда я выступила и сказала, что Ассоциация поддержит все законопроекты — по проверке субъектов предпринимательства, в сфере электронной коммерции, туризма, инвестиций. Законы хороши, но нам помощь действенная сейчас нужна», — отметила Дамира Долоталиева.

Ведь с 23 марта по 25 мая рынок «Дордой» был парализован, не работал. Весенний и летний сезон потеряны, границы с Китаем и Казахстаном закрыты. Президент говорит о поддержке малого и среднего бизнеса, выработали антикризисную программу и посткризисную. А предприниматели не чувствуют этой заботы.

«Я просила снизить таможенный тариф, чтобы мы могли весенне-летний товар вытащить, как только откроются границы. Второй момент — мы просим дать нам налоговые каникулы на три месяца. Граница закрыта, покупателей нет. В таком коллапсе нам очень нужна помощь. Цена вопроса для нашего вещевого рынка 200 миллионов сомов. Разве правительство не может изыскать внутренние резервы? Мы столько лет исправно платим налоги, неужели не заслужили 2-3 месяца налоговых каникул? От выплаты кредитов нас не освободили, дали только отсрочку, по патентам тоже самое. А где помощь правительства? Где оно вообще?» — возмутилась Дамира Долоталиева.