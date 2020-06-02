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Экономика

Цифра дня. 3 тысячи 445 льготных кредитов получили фермеры с начала года

В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 8» сельским товаропроизводителям выдано через коммерческие банки 3 тысячи 445 льготных кредитов на 1 миллиард 856,7 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

На растениеводство выдали 722 льготных займа на 237,8 миллиона сомов, на животноводство — 2 тысячи 644 кредита на 1 миллиард 19 миллионов.

Кроме того, 41 заем на 86,4 миллиона сомов выдали для развития кластеров, на переработку — 29 кредитов на 189,7 миллиона, на развитие мукомольной отрасли — 9 кредитов на 323,8 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/154492/
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