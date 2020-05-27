На 15 мая инфляция в Кыргызстане составила 7,5 процента

На 15 мая показатель годовой инфляции сложился на уровне 7,5 процента после повышения до 8,6 процента в апреле 2020 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, по прогнозам Национального банка, во втором полугодии текущего года инфляционные процессы замедлятся. Планируется, что до конца года Национальный банк будет работать с инфляцией, а также отслеживать ситуацию на внешних продовольственных рынках.

«Всплески инфляции в апреле и мае были связаны с резким ростом цен на продовольственные товары. Это связано с последствиями пандемии коронавируса. К этому добавилось сезонное повышение цен на овощи и фрукты», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.

Председатель Нацбанка отметил, что внешние и внутренние экономические последствия пандемии COVID-19 и ситуация на мировом рынке нефти, наряду с повышенным спросом населения на товары первой необходимости в условиях введения карантинных мер для борьбы с коронавирусом, привели к ускорению текущей инфляции.

По оценкам Национального банка, ожидаемое ослабление внутреннего спроса будет оказывать сдерживающее влияние на динамику инфляции в стране в среднесрочном периоде.

«Согласно обновленным прогнозам, в текущих шоковых экономических условиях в экономике Кыргызстана будет наблюдаться временное ускорение инфляции в течение первого полугодия 2020 года с сохранением ее среднего значения в однозначных пределах к концу года», — заключил Толкунбек Абдыгулов.