Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов

Правление Национального банка накануне решило сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 5 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, неопределенность относительно восстановления мировой экономики, в том числе траектории и временного горизонта восстановления, остается на высоком уровне. Перспективы развития мировой и региональной экономики зависят от множества факторов, таких как развитие ситуации с пандемией, эффективности и своевременности принятых антикризисных мер и восстановлении внешнеэкономической деятельности, оценки которых на текущий момент остаются неоднозначными.

Ограничительные меры по сдерживанию распространения коронавируса привели к спаду производства почти во всех секторах экономики Кыргызстана.

«Снижение экономической активности отмечается в первую очередь в сфере услуг, строительства и промышленности. Ожидается, что в краткосрочном периоде данная тенденция сохранится. Сдерживающим фактором внутреннего потребления также выступает сокращение объемов притока экспортной выручки и денежных переводов трудовых мигрантов, являющихся существенным источником доходов домашних хозяйств», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.

Ситуация в денежно-кредитном секторе в целом не претерпела существенных изменений. Продолжается поступательный рост кредитного портфеля и депозитной базы. Краткосрочные ставки денежного рынка имеют общее направление с учетной ставкой Национального банка, которые продолжают колебаться в пределах установленного процентного коридора. Межбанковский рынок кредитных ресурсов демонстрирует наибольшую активность последние два месяца по сравнению с периодом в начале года. Внутренний валютный рынок балансируется рыночным спросом и предложением иностранной валюты. В мае 2020 года Национальный банк не проводил валютных интервенций.

Предпринятые Национальным банком монетарные и макропруденциальные меры позволят смягчить негативные последствия коронавируса в банковской и финансовой системах в целом.

«Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и складывающиеся внутренние условия, Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 5 процентов с учетом необходимости поддержания мер по стимулированию реального сектора экономики», — заключил председатель Нацбанка.

Следующее заседание правления Национального банка о размере учетной ставки состоится 29 июня 2020 года.