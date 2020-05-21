Налоговая объявила конкурс на отбор оператора нацсистемы маркировки товаров

Объявлен конкурс по отбору оператора национальной системы маркировки и прослеживаемости маркированных товаров. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, заявки на участие в отборе принимаются ГНС с 1 по 15 июня 2020 года по адресу: город Бишкек, проспект Чуй, 219. Вскрытие заявок состоится 16 июня 2020 года в 14.00 в здании Госналоговой службы.

Участвовать в конкурсе могут только компании с госдолей.

При этом у нее в штате должны быть IT-специалисты по администрированию баз данных, администрированию сетевой инфраструктуры, информационной безопасности и разработке программного обеспечения.

Кроме того, у компании должно быть не менее 80 серверов с двумя процессорами и поколения не ниже микроархитектуры процессоров Westmere или аналогичные. В штате должно быть не менее 30 сотрудников, которые могут оказывать услуги по удаленной поддержке клиентов в круглосуточном режиме. У компании обязательно должны быть центры обслуживания клиентов в городах областного значения Кыргызстана.

В числе требований к потенциальным участникам указано отсутствие задолженности перед бюджетом по налогам и социальным отчислениям, наличие структурного подразделения по обеспечению информационной безопасности и отсутствие убытков за последние три года.

Компания — победитель конкурса должна будет осуществить доработку, сопровождение и необходимое финансирование государственной автоматизированной информационной системы «Маркировка товаров», а также заключить соглашение с уполномоченным государственным органом.