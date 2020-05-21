Восстановление экономик стран ЕАБР может начаться со второй половины 2020 года

Базовый сценарий прогноза Евразийского банка развития предполагает начало периода восстановления экономической активности в странах — участницах банка со второй половины текущего года. Об этом сообщается в ежемесячном макрообзоре банка.

Отмечается, что в марте — апреле этого года в динамике экономических индикаторов стран — участниц ЕАБР начали отчетливо проявляться негативные последствия пандемии COVID-19. Действие мер социальной изоляции, падение внешнего спроса и доходов от экспорта сырьевых товаров, нарушение производственных цепочек и ухудшение экономических настроений привели к существенному ослаблению экономической активности в регионе.

Инфляционные процессы в регионе в апреле ускорились.

Это связано с влиянием на цены реализованного в марте ослабления национальных валют, а также с временным увеличением спроса домашних хозяйств на отдельные товары. Темп прироста потребительских цен достиг 3,1 процента в России, 6,8 процента — в Казахстане, 5,4 процента — в Беларуси, 8,6 процента — в Кыргызстане, 10,6 процента — в Таджикистане и 0,9 процента — в Армении.

«По нашим оценкам, по итогам текущего года инфляция в государствах — членах банка сохранится вблизи целевых ориентиров монетарных регуляторов. Сдерживающим фактором во втором полугодии послужит ослабление внутреннего спроса», — отмечает команда аналитиков ЕАБР.

При этом национальные валюты государств — членов ЕАБР в апреле частично отыграли потерянные во второй половине марта позиции.

Сильной динамике показателей способствовала некоторая стабилизация ситуации на мировых финансовых рынках.

«Восстановлению экономической активности в регионе будут способствовать как меры властей по поддержке экономики, так и постепенная нормализация ситуации в мире, на финансовых и товарных рынках. Вместе с тем из-за негативных последствий текущего кризиса, связанных прежде всего со слабой инвестиционной активностью, социальным дистанцированием и снижением занятости, процесс восстановления может занять продолжительное время», — заключили в ЕАБР.