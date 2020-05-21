20:36
USD 75.69
EUR 82.83
RUB 1.05
Экономика

Восстановление экономик стран ЕАБР может начаться со второй половины 2020 года

Базовый сценарий прогноза Евразийского банка развития предполагает начало периода восстановления экономической активности в странах — участницах банка со второй половины текущего года. Об этом сообщается в ежемесячном макрообзоре банка.

Отмечается, что в марте — апреле этого года в динамике экономических индикаторов стран — участниц ЕАБР начали отчетливо проявляться негативные последствия пандемии COVID-19. Действие мер социальной изоляции, падение внешнего спроса и доходов от экспорта сырьевых товаров, нарушение производственных цепочек и ухудшение экономических настроений привели к существенному ослаблению экономической активности в регионе.

Инфляционные процессы в регионе в апреле ускорились.

Это связано с влиянием на цены реализованного в марте ослабления национальных валют, а также с временным увеличением спроса домашних хозяйств на отдельные товары. Темп прироста потребительских цен достиг 3,1 процента в России, 6,8 процента — в Казахстане, 5,4 процента — в Беларуси, 8,6 процента — в Кыргызстане, 10,6 процента — в Таджикистане и 0,9 процента — в Армении.

«По нашим оценкам, по итогам текущего года инфляция в государствах — членах банка сохранится вблизи целевых ориентиров монетарных регуляторов. Сдерживающим фактором во втором полугодии послужит ослабление внутреннего спроса», — отмечает команда аналитиков ЕАБР.

При этом национальные валюты государств — членов ЕАБР в апреле частично отыграли потерянные во второй половине марта позиции.

Сильной динамике показателей способствовала некоторая стабилизация ситуации на мировых финансовых рынках.

«Восстановлению экономической активности в регионе будут способствовать как меры властей по поддержке экономики, так и постепенная нормализация ситуации в мире, на финансовых и товарных рынках. Вместе с тем из-за негативных последствий текущего кризиса, связанных прежде всего со слабой инвестиционной активностью, социальным дистанцированием и снижением занятости, процесс восстановления может занять продолжительное время», — заключили в ЕАБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/153474/
просмотров: 54
Версия для печати
Материалы по теме
ЕАБР прогнозирует падение ВВП Кыргызстана в 1 процент по итогам 2020 года
Месяц самоизоляции ведет к потерям около 1,3-2 процентов годового ВВП
Сдерживание коронавируса приведет к ослаблению потребительской активности
Мировой финансовый кризис может привести к росту госдолга Кыргызстана
Кумтор будет сдерживать рост экономики Кыргызстана до конца года
Устойчивость экономик стран ЕАБР к внешним шокам выросла
В ближайшие два года экономика Кыргызстана будет расти на 3,4 процента в год
ЕБРР прогнозирует рост ВВП Кыргызстана на 4,3 процента по итогам 2019 года
Экономический рост в Кыргызстане замедлится осенью
При отсутствии внешних шоков корректировок курсов валют стран ЕАБР не будет
Популярные новости
1&nbsp;июня планируют возобновить работу всех видов экономической деятельности 1 июня планируют возобновить работу всех видов экономической деятельности
Скандал вокруг приобретения радиочастот&nbsp;&mdash; это пример настоящей диверсии Скандал вокруг приобретения радиочастот — это пример настоящей диверсии
Доллар снова штормит. За&nbsp;сутки он&nbsp;подешевел на&nbsp;60&nbsp;тыйынов Доллар снова штормит. За сутки он подешевел на 60 тыйынов
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;17&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 мая
Бизнес
Акция! В&nbsp;Центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom скидки на&nbsp;номера до&nbsp;70&nbsp;процентов Акция! В Центрах продаж и обслуживания MegaCom скидки на номера до 70 процентов
Специальные скидки на&nbsp;рекламу для малого и&nbsp;среднего бизнеса Специальные скидки на рекламу для малого и среднего бизнеса
От&nbsp;чего зависит благополучие мужчины? От чего зависит благополучие мужчины?
Абитуриент, готовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; совершенно бесплатно! Абитуриент, готовься к ОРТ в приложении «Мой О!» совершенно бесплатно!
21 мая, четверг
20:32
Депутат раскритиковал правительство за снижение выплат СЭЗ «Бишкек» Депутат раскритиковал правительство за снижение выплат...
20:29
Восстановление экономик стран ЕАБР может начаться со второй половины 2020 года
20:26
Приняты изменения в республиканский бюджет на 2020 год в связи с коронавирусом
19:51
В 12-м микрорайоне Бишкека снесли забор, который перегородил тротуар
19:02
Налоговая объявила конкурс на отбор оператора нацсистемы маркировки товаров