Правительства ЕАЭС поручили упростить систему каботажных перевозок

Правительствам стран Евразийского экономического союза поручено обеспечить реализацию программы либерализации каботажных автомобильных перевозок. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, решение приняли сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета. На сегодня не все государства ЕАЭС провели соответствующие мероприятия в срок.

Армения и Кыргызстан заявили о готовности к запуску третьего этапа программы.

Беларусь уже приступила к его реализации: в начале года на ее территории осуществлены девять каботажных перевозок. Россия пока не внесла изменения в законодательство, позволяющие перевозчикам других стран союза совершать каботажные перевозки по ее территории.

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«Ключевая задача программы — сократить порожние пробеги, снизить транспортные издержки потребителей услуг грузового автомобильного транспорта. Все это положительно повлияет и на взаимный торговый оборот государств ЕАЭС. При этом изначально программа либерализации каботажных перевозок была согласована Беларусью, Россией и Арменией, затем к ней присоединился Кыргызстан. Казахстан будет участвовать в программе с 2025 года. Ее утвердили президенты стран объединения в мае 2015-го. Программа рассчитана на период с 2016 по 2025 год и состоит из нескольких этапов», — отметили в ЕЭК.