Сроки временного ввоза автомобилей в ЕАЭС продлили

До 30 сентября 2020 года для физических лиц продлили сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза. Решение принял совет Евразийской экономической комиссии.

Граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС и не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей. Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, «растаможенных в льготном порядке», и не могли вернуться домой.

«Решение распространяется на случаи, которые возникли или возникнут с 1 марта по 30 сентября 2020 года. Принятие решения вызвано невозможностью граждан реализовать свои права и исполнить обязанности в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией», — подчеркнули в ЕЭК.