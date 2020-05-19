«Скандал вокруг приобретения радиочастот — лучшая иллюстрация того, как под видом борьбы с коррупцией силовики разрушают инвестиционный климат», — заявил эксперт Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве КР Азамат Акенеев, комментируя возбуждение уголовного дела и аресты чиновников Госкомсвязи в связи с переоформлением лицензии одному из сотовых операторов страны.

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— Этот случай — самая лучшая иллюстрация того, как наши «правоохранительные» органы под видом борьбы с коррупцией разрушают наш инвестиционный климат и хоронят нашу экономику. Причем делают это уже много лет подряд. Самая настоящая диверсия.

Всего несколько месяцев назад проходило заседание Комитета по развитию предпринимательства при президенте, на котором представители отечественного бизнеса поднимали большую и больную проблему: наши силовые органы и суды кошмарят инвесторов, заводя уголовные дела по обычной, рядовой хозяйственной деятельности, а затем требуя, читай, вымогая деньги у предпринимателей.

Кошмарить бизнес — на этом уже построена целая индустрия вымогательства, которую реализуют весьма бойкие ребята из числа коррумпированных сотрудников прокуратуры, правоохранительных органов и судейского корпуса.

Можно без преувеличения сказать, что операторы мобильной связи — это один из самых стабильных и надежных инвесторов, которые есть сегодня в Кыргызстане.

Если какие-то доморощенные следователи из прокуратуры и ГКНБ вдруг посчитали, что при том или ином случае нарушены какие-то правила, то почему сразу и поспешно заводится уголовное дело? Есть же цивилизованные способы разрешения хозяйственных споров. Обращайтесь в суд, приводите свои аргументы — так действуют во всех цивилизованных государствах.

Где, под каким ракурсом и в какой процедуре оформления лицензионного вопроса наши силовики увидели преступление? Следовательский аппарат — это высококвалифицированные специалисты в области связи и предоставления услуг в этой отрасли? Или все-таки просто полуграмотные вымогатели, почувствовавшие вкус очередной наживы? Они понимают в законодательстве больше, чем профессиональные юристы, которые занимаются этим всю жизнь? Тогда пусть докажут это в суде.

В органах прокуратуры забыли или не знают, что вместо заведения уголовного дела их сотрудники могут и должны вносить представления об устранении нарушений. Но этого не делается, не предпринимаются даже попытки — возбуждаются уголовные дела. Что за варварство?

Поймите, ведь любое уголовное дело бросает тень на компанию, на ее репутацию. А что, если сейчас акционеры плюнут на все и уйдут из Кыргызстана, заявив, что здесь невозможно работать из-за давления правоохранительных органов? Кто сюда придет из небольших и средних инвесторов, зная, что в любой момент силовики могут так поступить? Они и так уже не приходят. Наша экономика в застое, а теперь из-за кризиса с коронавирусом испытает глубочайшее падение.

Отличное время нашли наши органы, чтобы «наезжать» на немногих еще работающих здесь инвесторов. Очень надеюсь, что этот вопрос будет взят под контроль на самом высоком уровне, силовиков поставят на место, а исполнители понесут заслуженное наказание.