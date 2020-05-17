ЕЭК предлагает отказаться от валютного контроля при расчете в нацвалютах ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия готовит предложения, которые касаются отказа от валютного контроля при расчетах в национальных валютах во взаимной торговле. Об этом заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев на международном форуме «Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества», который прошел в формате видеоконференции.

По его словам, международная торговля претерпит изменения, существенную долю в ней займет сектор e-commerce. При этом необходимо противостоять рискам разобщенности в цепочках поставок и инвестиций, которая подогревается сужением спроса и торговыми войнами.

Министр ЕЭК отметил, что в условиях пандемии страны союза демонстрируют солидарность по многим вопросам. Кроме того, он подчеркнул роль бизнес-объединений, которые своими организационными возможностями поддерживают связи между предприятиями внутри союза.

Говоря о риске долларизации внутренних расчетов, он отметил, что это может быть чревато ростом цен.

Андрей Слепнев также подчеркнул необходимость ускорить переговоры по соглашениям о свободной торговле. При этом следует серьезно пересмотреть подходы: помимо обсуждения прямых поставок товаров, стоит учитывать сферу инвестиций, возможности по созданию новых производств. Отдельно министр остановился на «цифре» и секторе e-commerce.

«Я не берусь прогнозировать, что мы увидим по объемам электронной торговли через три года. Но считаю, что мы можем в разы увеличить ее долю — и будет у нас, как в Китае: будем кефир покупать через электронные приложения, а не ходить в ближайший магазин у дома», — не исключил Андрей Слепнев.

Он напомнил, что премьеры cтран ЕАЭС поручили комиссии отрегулировать проблемы электронной торговли. Сейчас в ЕЭК формируется рабочая группа, которая начнет работу со второй половины года и будет активно взаимодействовать с бизнесом.

Вопрос по снижению порогов беспошлинного ввоза сегодня не стоит.

Гораздо важнее проработать удобство оформления для потребителей: контроль и регулирование должны отвечать нормам современного «цифрового» мира. Существенны и вопросы техрегулирования. Сейчас нет надзора за поступающими через границу продуктами питания, детскими товарами, лекарствами. Но все это влияет на безопасность здоровья людей.