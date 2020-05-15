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Экономика

ЕЭК и финансовые институты ЕАЭС запускают конкурс евразийских бизнес-инициатив

Евразийская экономическая комиссия и финансовые институты запустили конкурс евразийских бизнес-инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По ее данным, соответствующее соглашение при поддержке промышленного и агропромышленного блока Евразийской экономической комиссии подписали Евразийский банк развития, АО «Российский экспортный центр» и организационный комитет конкурса «Регионы — устойчивое развитие», участниками которого являются ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк». Планируется провести международный отбор инвестиционных проектов в рамках евразийского конкурса «Интеграция».

Речь о финансовой и другой поддержке инвестиционных проектов с интеграционным эффектом в странах ЕАЭС, помощи предпринимателям в кооперации и масштабировании бизнеса, выходе на новые рынки.

«Конкурс станет значимым и, надеюсь, эффективным инструментом реализации интеграционной повестки в рамках ЕАЭС. Сотрудничество при реализации инвестпроектов в наших странах открывает путь к широким возможностям как для промышленной и научно-технической кооперации, так и для увеличения взаимных прямых и долговых инвестиций», — отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Инвестиционные проекты будут отбирать ежегодно и рассматривать в рамках развития нескольких крупных интеграционных направлений. Это промышленность и агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, экология, туризм и культура, здравоохранение и медицина, инновации и цифровизация, инфраструктура.

Организаторы планируют выйти через два года на рассмотрение не менее 400 инвестиционных проектов в год и получить одобрение на финансирование со стороны банков не менее 40 инвестиционных проектов. Ежегодный объем финансирования (кредитования) инвестиционных проектов составит не менее 4 миллиардов российских рублей в год.

Евразийская экономическая комиссия приглашает предпринимателей стран союза участвовать в первом этапе конкурса в 2020 году.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152921/
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