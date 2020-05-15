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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Мировая экономика может потерять до $8,8 триллиона из-за вспышки коронавируса

Убытки мировой экономики могут составить от $5,8 до $8,8 триллиона из-за пандемии новой коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в новом докладе Азиатского банка развития «Обновленная оценка потенциального экономического воздействия COVID-19».

Отмечается, что потери эквивалентны 6,4-9,7 процента мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Экономические потери в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут варьироваться от $1,7 триллиона при сценарии с коротким периодом сдерживания в три месяца до $2,5 триллиона, если карантин продлится полгода. На этот регион приходится до 30 процентов от общего объема сокращения мирового производства.

Китай может понести убытки от $1,1 до $1,6 триллиона.

«Страны во всем мире быстро реагируют на последствия пандемии, внедряя такие меры, как смягчение налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, увеличение расходов на здравоохранение и прямую поддержку для покрытия потерь в доходах. Усилия правительств могут смягчить экономическое воздействие COVID-19 на 30-40 процентов. Это может снизить глобальные экономические потери из-за пандемии до уровня $4,1-$5,4 триллиона», — говорится в докладе.

Глобальное сокращение занятости составит от 158 до 242 миллионов рабочих мест. Трудовые доходы в мире сократятся на $1,2-1,8 триллиона.

Анализ охватывает 96 стран, затронутых вспышкой, с более 4 миллионами случаев заражения COVID-19. Помимо потрясений, связанных с туризмом, потреблением, инвестициями, торговлей и производством, новый доклад включает такие каналы передачи, как увеличение торговых издержек, влияющих на мобильность, туризм и другие отрасли, перебои со стороны предложения, которые негативно влияют на объем производства и инвестиции; и меры государственной политики, которые смягчают последствия глобального экономического воздействия COVID-19.

«Этот новый анализ представляет общую картину очень значительного потенциального экономического воздействия COVID-19. В нем также подчеркивается важная роль политических мер, которые могут помочь смягчить ущерб экономике. Эти выводы могут дать правительствам соответствующее руководство при разработке и реализации мер сдерживания и пресечения пандемии и уменьшения ее воздействия на экономику и население», — подчеркнул главный экономист АБР Ясуюки Савада.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152907/
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