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Экономика

Бизнес-омбудсмен обеспокоен необходимостью пропусков для въезда в Бишкек

Бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит выразил обеспокоенность и сомнение в целесообразности дополнительной бюрократии и требований, связанных с необходимостью получения субъектами бизнеса разрешений на въезд и передвижение по Бишкеку. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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«В то время, как предприниматели и бизнес должны быть сосредоточены на возобновлении своей деятельности, сохранении финансовой устойчивости и рабочих мест, они тратят время в многочасовых очередях, собирая бумаги и справки. Это не приведет к столь необходимому сейчас быстрому восстановлению экономики страны», — отметил Робин Орд-Смит.

По его словам, требование по заверению справок в налоговых органах уже привело к большим скоплениям людей в территориальных управлениях Государственной налоговой службы.

Это способствует неблагоприятным санитарно-эпидемиологическим условиям и создает возможность распространения вирусной инфекции.

Возможность подать заявку через интернет — шаг в правильном направлении. Но в такое сложное для бизнеса время эта мера видится недостаточной. В инструкции по заполнению электронных разрешений документов для передвижения по столице, в списке критериев отказа заявлений упомянут критерий № 6: «Отказ группы от работы с материалами».

Ранее при выдаче пропусков комендатурой Бишкека этот критерий с размытой формулировкой послужил основанием для многочисленных отказов.

Робин Орд-Смит 

«В связи с этим ряд субъектов предпринимательской деятельности обращался в адрес бизнес-омбудсмена с просьбой оказать содействие в решении вопроса. После многих недель вынужденных простоев предприниматели с нетерпением ждут возможности возобновить экономическую деятельность, в то время как новые требования создают дополнительные трудности и барьеры», — подчеркнул он.

Бизнес-омбудсмен призывает уполномоченные органы принять все меры, чтобы субъекты предпринимательства с разрешенными видами деятельности занимались бизнесом с минимальным вмешательством и волокитой и при соблюдении мер, строго необходимых для предотвращения распространения COVID-19.

Уполномоченные органы должны принять дальнейшие оперативные меры для повышения прозрачности и эффективности выдачи разрешений для коммерческих организаций, работающих в Бишкеке, создать благоприятные условия для возобновления предпринимательской деятельности вплоть до скорейшей полной отмены разрешительно-пропускной системы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152695/
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