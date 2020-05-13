С начала года Гарантийный фонд выдал гарантий на 204 миллиона сомов

За четыре месяца 2020-го ОАО «Гарантийный фонд» выдало 593 гарантии на 204 миллиона сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель правления фонда Малик Абакиров.

По его словам, 98 процентов гарантий направили в регионы. Собственный капитал фонда с начала года вырос на 2 процента — с 1 миллиарда 205 миллионов сомов до 1 миллиарда 225 миллионов.

«Принимая во внимание сложившуюся экономическую ситуацию в стране, для поддержки малых и средних предприятий — гарантополучателей ОАО «Гарантийный фонд» одобрило реструктуризацию 140 гарантий на 165 миллионов сомов», — заключил Малик Абакиров.