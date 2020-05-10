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Экономика

На поддержку малого и среднего бизнеса направят 750 миллионов сомов

Золотовалютные резервы Национального банка страны составляют $2 миллиарда 394 миллиона, или 4 с половиной месяца импорта. Об этом на брифинге сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, это позволяет с уверенностью смотреть в будущее. «На сегодняшний день ситуация на валютном рынке стабильная. В последний раз Нацбанк выходил с интервенциями 2 апреля 2020 года. В рамках антикризисных мероприятий со стороны НБ КР совместно с правительством планируем предоставить в ближайшее время 1 миллиард сомов через кредитный аукцион на пополнение оборотного капитала хозяйствующих субъектов. Кроме того, 1 миллиард 500 миллионов сомов направим на финансирование правительственной программы ФСХ-8 (финансирование сельского хозяйства)», — сказал он.

Всего на поддержку экономики страны Нацбанк в ближайшие месяцы направит 5 миллирдов 250 миллионов сомов. Из них на поддержку малого и среднего бизнеса — 750 миллионов сомов из средств капитализации «Керемет банка».

Толкунбек Абдыгулов также отметил, что во время чрезвычайного положения более 7 тысяч сотрудников коммерческих банков ежедневно выполняли свои трудовые обязанности, что позволило выплатить все положенные пособия и пенсии без задержек.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152366/
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