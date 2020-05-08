Медицинские и сельскохозяйственные товары в ЕАЭС подешевеют

Медицинские и сельскохозяйственные товары в странах Евразийского экономического союза станут дешевле. Об этом сообщает издание «Азия в центре».

Отмечается, что в ряде стран союза ввозимые товары медицинского и сельскохозяйственного назначения освобождаются от пошлин. Благодаря этому конечная цена на такие товары станет значительно ниже для конечного потребителя.

«Эта мера продиктована экономической необходимостью. В условиях ограничительных мер, вызванных борьбой с распространением вируса COVID-19, население, лишенное привычной возможности зарабатывать, нуждается в подобных послаблениях», — говорится в сообщении.