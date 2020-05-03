ЕАБР прогнозирует падение ВВП Кыргызстана в 1 процент по итогам 2020 года

По итогам 2020 года падение ВВП Кыргызстана может составить 1 процент. Об этом говорится в обновленном макрообзоре Евразийского банка развития.

Отмечается, что в 2021-м экономика восстановится и покажет рост в 5,6 процента, а в 2022-м — 4,2 процента. Инфляция ожидается в 5,6 процента по итогам этого года с замедлением до 3,2 процента в 2021-м.

«Снижение агрегированного ВВП стран — участниц ЕАБР в 2020 году вследствие пандемии COVID-19, по нашей оценке, может составить 2,2 процента. Армения, Кыргызстан и Таджикистан испытают дополнительный шок, связанный с падением объема денежных переводов трудовых мигрантов, традиционно являющихся существенным источником доходов домашних хозяйств», — говорится в макрообзоре.