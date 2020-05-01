Евразийский банк развития профинансирует увеличение экспорта России в ЕАЭС

Евразийский банк развития (ЕАБР) и Российский экспортный центр (РЭЦ) запускают программу поддержки предприятий стран банка. Об этом сообщили в пресс-службе ЕАБР.

Отмечается, что стороны договорились о запуске совместной кредитной программы, подписав меморандум. Предусматривается финансирование экспорта товаров, работ и услуг, произведенных в России, в другие государства — участники ЕАБР: Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Заемщикам будут предоставлены льготные условия с привлечением финансирования ЕАБР и РЭЦ.

«Подписанный документ полностью соответствует логике действий Евразийского банка развития в условиях мировой пандемии коронавирусной инфекции — наращивание темпа работы в наших странах для скорейшей стабилизации экономической ситуации и их поступательного развития. Привлечение на этом пути компетенций нашего партнера — Российского экспортного центра, безусловно, поможет поддержать товарооборот стран — участниц ЕАБР с РФ», — подчеркнул председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.