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Экономика

В парламенте готовятся законопроекты для поддержки предпринимателей

В ближайшее время будут подготовлены ряд законопроектов, которые направлены на улучшение предпринимательской деятельности и будут способствовать выходу страны из экономического кризиса. Об этом сообщили в Совете по развитию бизнеса и инвестициям.

Отмечается, что накануне Жогорку Кенеш КР принял акт к новой экономической свободе и развитию, который предусматривает меры по улучшению введения предпринимательской деятельности. Реализовываться он будет при содействии экспертов советов по развитию бизнеса и инвестициям и по развитию бизнеса и предпринимательства.

В акте отмечается, что на фоне мирового экономического кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, экономика Кыргызстана находится в наихудшей ситауции. Последний прогноз Министерства экономики предполагает сокращение ВВП Кыргызстана в 2020 году на 6,8 процента.

Согласно оценке правительства, до конца года минимальные объемы выпадения республиканского бюджета могут составить порядка $400 миллионов.

Максимально негативное воздействие идет на малый и средний бизнес, доля которого в экономике страны составляет около 40 процентов. Без существенной поддержки бизнес-сообщества возможно массовое разорение компаний. В этом случае экономический кризис затянется на продолжительный период, вызывая такие последствия как безработица, увеличение бедности и падение доходов бюджета.

При этом сегодняшние меры поддержки властей направлены только на отсрочки по платежам и отмену пени по уплате коммунальных платежей и сокращение количества проверок. На самом деле необходимо кардинальное сокращение административной нагрузки на бизнес и реальное улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в стране.

«Чтобы выйти из экономического кризиса, жизненно необходима новая экономическая политика, которая призвана получить доверие и поддержку граждан, и позволит улучшить социально-экономическое положение в кратчайшие сроки. Только так мы можем построить развитую экономику и стать самодостаточной страной», — говорится в акте.

Бизнесмены и депутаты считают, что новая экономическая политика должна быть направлена на ограничение государственных расходов до 25 процентов от ВВП, снижение дефицита госбюджета до 3 процентов ВВП.

Они считают важным провести амнистию капиталов, ввести полный запрет на увеличение лицензий (сокращение разрешительных документов), упростить ведение бизнеса и дать полную свободу индивидуальным предпринимателям с условием оплаты ежегодного патента.

Кроме того, предлагается объявить полную свободу передвижения капитала, провести инвентаризацию госсобственности и иных активов. После этого стоит продать, приватизировать через аукцион нерентабельную собственность, укрепить права частной собственности, сократить число налогов и проверок, запретить инициировать законопроекты, ухудшающие бизнес-среду. Предлагается также ликвидировать ненужные госструктуры, сократить госаппарат сначала на 10-20 процентов и в последующем — на 30 процентов, организовать социальную поддержку и справедливую адресную помощь.

Государству также стоит сократить размеры соцотчислений, ввести социальный налог и перейти на накопительную пенсионную систему. Проверки бизнеса предлагается проводить полностью в цифровом формате, сократить регулирование предпринимательской деятельности, перевести бизнес на саморегулирование, провести декриминализацию экономических преступлений. Власть также должна обеспечить защиту прав собственности и гарантий для инвесторов, внедрить безналичные платежи, запустить крупные национальные инфраструктурные проекты и принять новый инвестиционный кодекс.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151625/
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