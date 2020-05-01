Кыргызстан предлагает ЕАЭС выработать единые меры по сохранению экономики

Кыргызстан инициировал рассмотрение вопроса о выработке согласованных мер и рекомендаций в рамках Евразийского экономического союза по сохранению макроэкономической стабильности. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается также, что КР настаивает на мерах по сохранению взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на пространстве ЕАЭС. Об этом заявлено на очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии при участии вице-премьер-министров стран ЕАЭС. В повестке дня заседания, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, значилось 27 вопросов.

Одной из важных тем заседания стал вопрос о ситуации, связанной с коронавирусом. Совет ЕЭК договорился поручить коллегии комиссии и уполномоченным органам обеспечить оперативный обмен информацией, о принимаемых и планируемых к принятию мерах по сохранению макроэкономической стабильности в условиях распространения COVID-19.

Кроме того, стороны поддержали предложение Армении о необходимости обнуления ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов медицинской защитной продукции для нераспространения коронавируса.

«Членам совета была представлена информация о ходе работы по подготовке Стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года, подготовленного в развитие Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС. Кыргызская сторона настояла на том, чтобы положение для включения в текст проекта стратегии, касающееся необходимости выработки гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию государств-членов ЕАЭС, было представлено на рассмотрение Евразийского межправительственного совета в редакции, предложенной Кыргызстаном», — говорится в сообщении.