11:52
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Экономика

Кыргызстан предлагает ЕАЭС выработать единые меры по сохранению экономики

Кыргызстан инициировал рассмотрение вопроса о выработке согласованных мер и рекомендаций в рамках Евразийского экономического союза по сохранению макроэкономической стабильности. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается также, что КР настаивает на мерах по сохранению взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на пространстве ЕАЭС. Об этом заявлено на очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии при участии вице-премьер-министров стран ЕАЭС. В повестке дня заседания, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, значилось 27 вопросов.

Одной из важных тем заседания стал вопрос о ситуации, связанной с коронавирусом. Совет ЕЭК договорился поручить коллегии комиссии и уполномоченным органам обеспечить оперативный обмен информацией, о принимаемых и планируемых к принятию мерах по сохранению макроэкономической стабильности в условиях распространения COVID-19.

Кроме того, стороны поддержали предложение Армении о необходимости обнуления ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов медицинской защитной продукции для нераспространения коронавируса.

«Членам совета была представлена информация о ходе работы по подготовке Стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года, подготовленного в развитие Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС. Кыргызская сторона настояла на том, чтобы положение для включения в текст проекта стратегии, касающееся необходимости выработки гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию государств-членов ЕАЭС, было представлено на рассмотрение Евразийского межправительственного совета в редакции, предложенной Кыргызстаном», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151610/
просмотров: 74
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты одобрили участие Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя
Олег Панкратов стал членом Коллегии по таможенному сотрудничеству ЕЭК
Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в заседании Евразийского межправсовета
Вопрос тарифов на транспортировку газа в ЕАЭС остается нерешенным
ЕАЭС нужны зеленые коридоры для доставки товаров в кризисных ситуациях
Расширен перечень товаров, которые можно беспошлинно завозить в ЕАЭС
Пандемия коронавируса. Из ЕАЭС запретят вывозить продукты
В ЕАЭС решили вопрос, как восполнить дефицит медицинских масок
Михаил Мясникович: Нельзя допустить расшатывания рынка ЕАЭС из-за ограничений
Главы правительств Кыргызстана и России переговорили по телефону. О чем?
Популярные новости
Оживление экономики. Как послабления в&nbsp;работе превратились в&nbsp;фарс Оживление экономики. Как послабления в работе превратились в фарс
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;27&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 апреля
Бизнес-омбудсмен за&nbsp;освобождение предпринимателей от&nbsp;обязанности брать пропуска Бизнес-омбудсмен за освобождение предпринимателей от обязанности брать пропуска
ЕС&nbsp;выделит более 36&nbsp;миллионов евро для поддержки Кыргызстана в&nbsp;борьбе с&nbsp;COVID-19 ЕС выделит более 36 миллионов евро для поддержки Кыргызстана в борьбе с COVID-19
Бизнес
SIM-карты&nbsp;&mdash; бесплатно! Проведи майские праздники вместе с&nbsp;MegaCom SIM-карты — бесплатно! Проведи майские праздники вместе с MegaCom
Тромбопол&nbsp;&mdash; профилактика сосудистых катастроф Тромбопол — профилактика сосудистых катастроф
KICB направит на&nbsp;мероприятия по&nbsp;борьбе с&nbsp;коронавирусом более 3,5 миллиона сомов KICB направит на мероприятия по борьбе с коронавирусом более 3,5 миллиона сомов
Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца
1 мая, пятница
11:41
Кыргызстан предлагает ЕАЭС выработать единые меры по сохранению экономики Кыргызстан предлагает ЕАЭС выработать единые меры по со...
11:34
Правительство копипаста. В соцсетях вновь уличили власти Кыргызстана в плагиате
11:20
От имени вице-мэра Бишкека звонят бизнесменам и вымогают помощь нуждающимся
11:14
SIM-карты — бесплатно! Проведи майские праздники вместе с MegaCom
11:11
В Бишкеке восемь блокпостов убрали и три переместили