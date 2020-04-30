Что бизнес хочет увидеть во втором пакете антикризисных мер правительства

Кабинет министров Мухаммедкалыя Абылгазиева готовится представить общественности второй пакет антикризисных мер. Правительство обещает послабления для предпринимателей и льготные кредиты. Но что ждет сам бизнес от власти? Международный деловой совет разработал целый пакет рекомендаций для кабмина.

Кому помогать?

В МДС подчеркивают, что их предложения не только о поддержке бизнеса. Их реализация поможет постепенно восстановить и развить экономику Кыргызстана. Это именно то, что республике сейчас необходимо как воздух. Иначе мы просто не выберемся из кризиса.

В первую очередь правительству надо определить перечень наиболее пострадавших отраслей экономики и видов предпринимательской деятельности.

Следует подсчитать количество предприятий, нуждающихся в поддержке в каждой из этих сфер. Надо точно определить масштабы проблемы. Ведь сегодня у бизнеса и общества нет целостного представления о масштабах кризиса в экономике страны.

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«Необходимо подсчитать ущерб бизнеса за первый квартал 2020 года и прогнозные данные на оставшуюся часть года и 2021-й. Пока нет целостной картины, бизнес-сообществу, зарубежным партнерам и всем, кто хочет помочь экономике, сложно мобилизовать ресурсы и начать восстанавливать экономику. Бизнес-ассоциации проводят собственные подсчеты, но это охватывает лишь малую часть бизнеса. Целостную картину может дать только государство», — подчеркнули в МДС.

При нехватке информации возможны дублирование, неэффективное использование ресурсов и бездействие.

Стоит провести анализ для прогнозирования предпочтений потребителей в посткарантинный и посткризисный период, разработать меры и рекомендации по адаптации бизнеса к новым экономическим условиям и международной торговле. Кроме того, бизнес ждет четких планов правительства по сокращению госаппарата, прописанных в положениях закона о дистанционной работе, электронный документооборот в упрощенном порядке.

Предприниматели ждут кардинальных мер по сокращению излишнего госрегулирования своей деятельности.

Об этом говорится не первый год. Конкретные рекомендации по улучшению регулирования изложены в многочисленных отчетах международных организаций. Бизнес надеется, что необходимость выйти из кризиса заставит чиновников исполнить их.

Дадут ли льготные кредиты?

Нужна бизнесу и финансовая поддержка. Правительству стоит рассмотреть возможность оперативного предоставления безвозмездной помощи наиболее пострадавшим от кризиса представителям микро-, малого и среднего бизнеса. При невозможности выделения безвозмездной помощи ее стоит предоставить на беспроцентной основе и на срок более трех лет.

Льготное кредитование, о котором идет речь в сообщениях правительства, порождает ряд сомнений. Международный деловой совет

На сегодня нет данных по процентной ставке, требованиям о залоге, сроках кредитования. В среднем у комбанков уходит около 5 процентов от выдаваемой суммы на администрирование кредита. Это значит, что как минимум эта сумма уйдет на обслуживание льготных кредитов, то есть конечная ставка будет не ниже 5 процентов.

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Значительная часть предпринимателей может использовать кредиты на покрытие предыдущих займов. При этом процедура выдачи займов может затянуться, а бизнесу надо работать. Неясна эффективность предыдущих программ льготного кредитования. Поэтому бизнес считает более подходящим вариантом безвозмездную оперативную помощь.

Нужны налоговые каникулы

Бизнес в сотый раз говорит, что правительство должно рассмотреть возможность освобождения от уплаты налогов (предоставление налоговых каникул) на срок от 3 до 6 месяцев. Они нужны для микро- и малого бизнеса и наиболее пострадавших видов предпринимательской деятельности.

Надо временно снизить ставку НДС и социальных отчислений.

Стоит рассмотреть возможность поэтапного снижения ставок социальных отчислений для более широкого круга субъектов предпринимательства, чтобы снизить уровень теневой экономики. Кабмину нужно принять меры по обеспечению быстрого и эффективного механизма администрирования порядка возврата и зачета НДС в электронном формате.

Привлечь инвестора

Выйти из кризиса с минимальными потерями страна может не только за счет заимствований у доноров. Нужно разработать и принять меры по оперативному привлечению инвестиций в высокодоходные и обладающие высоким потенциалом отрасли экономики. В том числе обратить внимание на объекты креативной экономики, горнодобывающую отрасль и рынок финансовых и инвестиционных услуг.

Стоит рассмотреть возможность создания преференций для новых предприятий в этих сферах и снятия законодательных барьеров.

Им нужно все время помогать в решении бюрократических вопросов. Кроме того, надо провести работу по урегулированию международных арбитражных разбирательств между инвесторами и Кыргызстаном, дальнейшему продолжению работы на инвестиционных проектах, которые выступали предметами спора. Это позволит повысить доверие к республике и привлечь инвестиции.

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«Необходимо ограничить проверки со стороны правоохранительных и фискальных государственных органов в отношении предпринимателей. Ввести ограничения на принятие проектов нормативных актов, устанавливающих новые обязательства для субъектов предпринимательства или ухудшающих их финансово-экономическое положение», — уверены предприниматели.

Кабмин должен ограничить меры пресечения, связанные с заключением под стражу, в отношении предпринимателей.

Нужно разработать и принять законодательные основы для работы института частных судебных исполнителей для снижения нагрузки на государство, ускорения процедур исполнения судебных решений и создания конкуренции на рынке.

Это только часть предложений, которые представил Международный деловой совет. Учтет ли их правительство, покажет время. Но надежды на это мало, ведь от первого пакета меры предприниматели практически не получили пользы, кроме отсрочек по кредитам и уплаты налогов.