Проблемы с кредитами, блокпостами и работой. Как карантин влияет на малый бизнес

В условиях пандемии коронавируса и введенных из-за этого ограничений больше всего страдает малый и средний бизнес. Представители МСБ уже бьют тревогу и уверены, что лучше переболеть и пережить коронавирус, чем хоронить экономику.

Бизнес или здоровье?

В Союзе предпринимателей Кыргызстана (СПК) рассказали, что уже несколько недель к ним поступает множество сигналов бедствия от предпринимателей страны. Сложности связаны с продлением режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Малый и средний бизнес просто не знает, что будет дальше.

Правительство КР открыто заявляет о неспособности или невозможности помочь бизнесу, как это делают другие страны.

Президент говорит о важности жизни и здоровья в сравнении с экономикой и доходами.

«Невозможно обеспечить здоровую и благополучную жизнь без условий для сохранения малого и среднего бизнеса, в котором заняты около 90 процентов граждан Кыргызстана. На фоне угрозы коронавируса и полной остановки деятельности бизнеса все больше предпринимателей уверены, что лучше переболеть. Ведь грозящая безработица и отсутствие средств для жизни скажутся гораздо хуже», — отмечается в заявлении СПК.

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В Союзе предпринимателей напомнили, что Швеция, Беларусь, Южная Корея сумели обойтись без карантина, ужесточив санитарные требования. Сегодня предприниматели считают, что продление режима ЧП — это вынужденные банкротства, глобальная безработица, обнищание население. Как следствие — рост нагрузки на бюджет страны.

Предприниматели по всей стране считают, что основная ответственность за эту ситуацию лежит на правительстве Кыргызстана.

Они уверены, что кабмин поддался всеобщей истерии, не оценив свои возможности по жизнеобеспечению граждан, а также не просчитав варианты по устранению последствий ЧП. Ситуация может привести к печальным экономическим последствиям, гораздо более серьезным, чем эпидемиологическая угроза.

На что жалуются предприниматели

Председатель комитета импортеров СПК Сергей Мордясов отмечает, что товарооборот компаний сократился на 70-80 процентов. Возникают риски невыполнения социальных и налоговых обязательств как перед государством, так и перед своими сотрудниками.

Деятельность дистрибьюторских компаний не запрещена, но сильно затруднена отсутствием строгого исполнения приказов комендатур сотрудниками правоохранительных органов на местах. Сергей Мордясов

В свою очередь представитель горнорудного комитета Алик Жанузаков бьет тревогу из-за трудностей с передвижением горнорудной техники и технического персонала из-за самовольных блокпостов в отдельных регионах.

Мукомолы считают, что коронавирус ярко высветил риски с обеспечением продовольственной безопасности.

Представитель этой отрасли Рустам Жунушов отмечает, что 56 из 65 отечественных мукомольных предприятий остановили работу из-за глобальной контрабанды муки из соседних стран. На прошлой неделе Жогорку Кенеш все-таки отменил НДС на ввозимую пшеницу. Это дает возможность в срочном порядке запустить неработающие мельницы и обеспечить население мукой.

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«Представители комендатуры своими действиями мешают нормальной работе мукомолов. Действия комендатуры далеки от понимания, как живет производственно-торговая экосистема Кыргызстана. Все старания производителей может свести на нет солдат на блокпосту, что может привести к катастрофической ситуации в отношении одного из ключевых продуктов», — подчеркнул Рустам Жунушов.

Как живет бизнес в регионах

Председатель Союза предпринимателей города Токмока Батырбек Сыдыгалиев обеспокоен возможным социальным напряжением из-за банкротства малого и среднего бизнеса. Он уверен, если предприниматели не получат государственную поддержку, с большей долей вероятности некоторые из них обанкротятся и пополнят ряды безработных.

Председатель Союза предпринимателей Жайылского района и города Кара-Балты Садыр Тайбасов рассказал, что в его регионе закрыты почти все субъекты МСБ.

В регионе, где всегда была сильно развита сфера услуг, работает только «продуктовая розница». У остальных предпринимателей много вопросов.

«Сейчас они просят решить вопросы, связанные с банковскими кредитами. Деньги, что были в обороте, уходят на пропитание и оплату аренды. Рекомендации НБ КР коммерческими банками игнорируются. Банковские работники требуют у предпринимателей своевременно погашать и кредиты, и проценты по ним», — рассказал Садыр Тайбасов.

Если ЧП продлится, то правительство будет обязано возместить убытки бизнеса. Союз предпринимателей Кыргызстана

Предприниматели предлагают кабмину либо обеспечить людей средствами существования, либо не мешать работать и зарабатывать.

Руководитель Южного регионального отделения СПК Шавкат Мухамаджанов отмечает, что после снятия режимов ЧП и ЧС бизнесу потребуются особые, низкопроцентные формы финансирования, возможно даже беззалоговые формы кредитования.

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«Касательно режима ЧП, предприниматели юга страны считают, что производственникам нужно дать возможность работать. Может быть даже в ночное время, так можно избежать нежелательных контактов. Важно принять действенные меры в самый кратчайший срок», — уверен Шавкат Мухамаджанов.

По словам исполнительного директора СПК Эрлана Ерешеева, у временно запрещенных сфер бизнеса есть трудности с выплатой кредитов, налогов, аренды и заработных плат.

«Большинство проблем в МСБ можно было избежать, если бы власть подошла к разработке мер безопасности сообща, привлекая представителей отраслей, союзов и ассоциаций, реальных предпринимателей со всей республики. На наш взгляд, СТО, парикмахерские, строительные и хозяйственные магазины могли бы продолжать работать, соблюдая меры предосторожности», — заключил Эрлан Ерешеев.

Что делать дальше?

В Союзе предпринимателей отмечают, что у чиновников не получится пересидеть пандемию. Сегодня крайне важно не допустить массовой безработицы и беспорядков. Для этого нужна реальная поддержка бизнеса, помощь с финансированием, длительные каникулы по кредитам и налогам для МСБ.

В кратчайшие сроки нужно навести порядок на блокпостах, пересмотреть список запрещенных сфер бизнеса.

«Настало время серьезного пересмотра подходов в госуправлении, во взаимодействии представителей власти с социальными институтами, с бизнесом в том числе. Сложившаяся ситуация выбивает из зоны комфорта и заставляет искать новые пути для роста и развития. Все это дает предпринимателям прекрасную возможность оглянуться, переосмыслить сделанное и исправить предыдущие ошибки. И здесь напрашивается аналогия с государственным управлением. Почему бы и власти не проделать то же самое?» — заключили в Союзе предпринимателей.