В Таджикистане запретили экспорт зерновых и бобовых культур

В Таджикистане с сегодняшнего дня полностью запретили экспорт всех видов зерновых и бобовых культур. Об этом сообщает агентство «Ховар».

Отмечается, что такое решение принял Республиканский штаб по профилактике коронавируса COVID-19. Экспорт запрещен из-за сложной экономической и социальной ситуации в мире, а также для укрепления продовольственной безопасности и обеспечения отечественного продовольственного рынка продукцией первой необходимости.

Теперь из республики нельзя вывозить пшеницу, рис, чечевицу, горох, маш, яйца, картофель и все виды мяса.

Ранее стало известно, что школы и детсады РТ отправили на внеочередные каникулы для профилактики распространения коронавируса. При этом на сегодня в стране не зафиксировано ни одного больного.