02:34
USD 80.38
EUR 86.46
RUB 1.08
Экономика

Таалайбек Койчуманов: Где возможно, надо идти на облегчение ситуации для бизнеса

«Да, предстоит еще много обследовать людей на наличие коронавируса, но там, где это возможно, нужно идти на облегчение ситуации для бизнеса», — заявил 24.kg руководитель секретариата Совета по развитию бизнеса и инвестициям Таалайбек Койчуманов.

Читайте по теме
Нурбек Элебаев об оценке работы кабмина и рецептах выхода страны из кризиса

По его словам, совет сейчас тесно работает с бизнесом. Они озвучивают свои идеи, которые затем передают правительству. У предпринимателей много предложений о том, чтобы представителям малого и среднего бизнеса дали возможность работать с соблюдением карантинных мер. Бизнес также просил, чтобы ему позволили без проблем добираться до мест работы.

«В таком режиме, как сейчас, работают, например, кафе и рестораны, могли бы действовать и другие сферы бизнеса. Скажем, те же самые бутики, строительные организации, которые продают стройматериалы, пчеловоды, птицеводы просят, чтобы у них была возможность продавать товар. Представители рыбной отрасли и фармацевты хотят, чтобы им разрешили экспорт. Если у нас есть перепроизводство отдельных видов товаров, то почему бы не разрешить их вывоз», — отметил Таалайбек Койчуманов.

Он уверен: если сейчас не принять меры для работы малого и среднего бизнеса, то потом будет сложнее. Предприниматели просто обанкротятся. Чтобы возродиться, им нужны будут кредиты.

«Конечно, все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Но если заболеваемость пойдет на спад, можно понемногу разрешать работать. Например, если будут открываться те же парикмахерские или точки торговли, то нужно, чтобы все они сдавали тесты на коронавирус и только после отрицательного результата получали разрешение на работу. Это обязательное условие, чтобы эти люди не стали источником распространения коронавируса. Всех, кто будет иметь контакт с населением, надо проверить и разрешить работать при соблюдении карантинных мер. Если мы упустим этот момент, то будет сложно. Поэтапное облегчение для бизнеса спасет ситуацию в экономике», — заключил Таалайбек Койчуманов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151104/
просмотров: 2283
Версия для печати
Материалы по теме
Нурбек Элебаев об оценке работы кабмина и рецептах выхода страны из кризиса
Проблемы с кредитами, блокпостами и работой. Как карантин влияет на малый бизнес
Кабмин рекомендовал пересмотреть условия возврата кредитов по госпрограммам
Спасение бизнеса и людей. Планы правительства Кыргызстана на ближайшее время
Антикризисный план. Какая реальная помощь нужна бизнесу Кыргызстана
Антикризисный план правительства. Бизнесу не предложили ничего для выживания
Налоговая сняла ограничение на повторное получение серий и номеров счетов-фактур
Отсрочка проверок, запрет на пени и штрафы. Поддержка кабмина для бизнеса
Счетной палате нужно запретить проверки бизнеса по запросам правоохранителей
Поддержи кыргызское. Торговые центры обяжут выделять отечественные товары
Популярные новости
Рост безработицы и&nbsp;бедности в&nbsp;Кыргызстане. Эксперт о&nbsp;последствиях карантина Рост безработицы и бедности в Кыргызстане. Эксперт о последствиях карантина
Экс-премьер-министр Темир Сариев рекомендует правительству пересмотреть бюджет Экс-премьер-министр Темир Сариев рекомендует правительству пересмотреть бюджет
Экономика страны быстро восстановится после снятия карантина, считает эксперт Экономика страны быстро восстановится после снятия карантина, считает эксперт
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;23&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 апреля
Бизнес
Beeline запускает льготный тариф для студентов за&nbsp;195 сомов Beeline запускает льготный тариф для студентов за 195 сомов
Твое сердце бьется не&nbsp;только для тебя. Профилактика инфаркта&nbsp;&mdash; это важно! Твое сердце бьется не только для тебя. Профилактика инфаркта — это важно!
Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от Мобильного оператора О!
Как получить перевод Xoom (PayPal) в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo;? Как получить перевод Xoom (PayPal) в «Бакай Банке»?
27 апреля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
26 апреля, воскресенье
23:23
Представители диаспоры помогают посольству с дежурством в кол-центре
22:09
Памятный знак «Дети войны» разработали в Кыргызстане
21:41
В Нарыне начала работать мобильная лаборатория по проведению ПЦР-анализа
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 апреля: без осадков
20:22
Почти 60 миллионов сомов потратит Минздрав на приобретение иммуносупрессоров