Таалайбек Койчуманов: Где возможно, надо идти на облегчение ситуации для бизнеса

«Да, предстоит еще много обследовать людей на наличие коронавируса, но там, где это возможно, нужно идти на облегчение ситуации для бизнеса», — заявил 24.kg руководитель секретариата Совета по развитию бизнеса и инвестициям Таалайбек Койчуманов.

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По его словам, совет сейчас тесно работает с бизнесом. Они озвучивают свои идеи, которые затем передают правительству. У предпринимателей много предложений о том, чтобы представителям малого и среднего бизнеса дали возможность работать с соблюдением карантинных мер. Бизнес также просил, чтобы ему позволили без проблем добираться до мест работы.

«В таком режиме, как сейчас, работают, например, кафе и рестораны, могли бы действовать и другие сферы бизнеса. Скажем, те же самые бутики, строительные организации, которые продают стройматериалы, пчеловоды, птицеводы просят, чтобы у них была возможность продавать товар. Представители рыбной отрасли и фармацевты хотят, чтобы им разрешили экспорт. Если у нас есть перепроизводство отдельных видов товаров, то почему бы не разрешить их вывоз», — отметил Таалайбек Койчуманов.

Он уверен: если сейчас не принять меры для работы малого и среднего бизнеса, то потом будет сложнее. Предприниматели просто обанкротятся. Чтобы возродиться, им нужны будут кредиты.

«Конечно, все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Но если заболеваемость пойдет на спад, можно понемногу разрешать работать. Например, если будут открываться те же парикмахерские или точки торговли, то нужно, чтобы все они сдавали тесты на коронавирус и только после отрицательного результата получали разрешение на работу. Это обязательное условие, чтобы эти люди не стали источником распространения коронавируса. Всех, кто будет иметь контакт с населением, надо проверить и разрешить работать при соблюдении карантинных мер. Если мы упустим этот момент, то будет сложно. Поэтапное облегчение для бизнеса спасет ситуацию в экономике», — заключил Таалайбек Койчуманов.