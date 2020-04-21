Вопрос тарифов на транспортировку газа в ЕАЭС остается нерешенным

Пока нерешенным остается вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, накануне состоялось рабочее совещание членов совета ЕЭК по согласованию некоторых вопросов стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Сторонам удалось продвинуться по трем из четырех вопросов.

«В частности, это касается проработки целесообразности либерализации международных автомобильных перевозок грузов в целях углубления партнерства в сфере транспорта, формирования гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию стран союза, а также расширения экономического сотрудничества в здравоохранении», — говорится в сообщении.

Вопрос тарифов на транспортировку газа планируется дополнительно обсудить на рабочем совещании членов совета ЕЭК 22 апреля. Затем его вынесут на внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 23 апреля в формате видеоконференции.