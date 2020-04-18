Спасение бизнеса и людей. Планы правительства Кыргызстана на ближайшее время

Кыргызстан ждут тяжелые времена. Из-за пандемии коронавируса экономика страны окажется в кризисе. В распоряжении 24.kg оказался план экономической консолидации. Проще говоря, «пожарные» меры кабмина для спасения государства.

Пока это только идеи, которые обсуждаются в недрах правительства. Есть среди них вполне здравые предложения, а есть и те, которые вызывают большие сомнения.

Налоговые каникулы и льготы

Из собственных источников стало известно, что реализовать план, скорее всего, начнут в ближайшее время. Основные меры начнут действовать с мая. Существенный пакет коснется послаблений в налоговой сфере.

Кабмин намерен установить трехмесячные налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, работающего по патенту.

Планируется пересчитать суммы патентов, сроки действия которых попали под введенные режимы чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации. Будут пересмотрены обязательства по налоговым контрактам за период простоя субъекта бизнеса. Это касается торговли и сферы услуг.

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Местным органам власти рекомендуют в случаях получения бизнесом убытков из-за обстоятельств непреодолимой силы предоставить полное или частичное освобождение от уплаты налога на имущество и земельного на сельскохозяйственные угодья.

Государство выделит предварительно около 10 миллиардов сомов для дополнительного кредитования субъектов бизнеса.

Это средства для беззалоговых и льготных кредитов сроком до трех лет. Но у бизнеса не должно быть фактов уклонения от уплаты налогов и долгов по налогам и отчислениям в Соцфонд за последний год. Кроме того, поддержку окажут только тем, кто обязуется сохранить на предприятии не менее 80 процентов докарантинных рабочих мест.

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Предусмотрены и отдельные меры поддержки отечественного производства. Например, внедрение механизма возмещения/возврата налога на добавленную стоимость при импорте кормов для птицеводческой и рыбной отраслей. Для производителей куриного мяса и яиц выделят зерно из Фонда государственных материальных резервов. Пчеловодам могут разрешить проезд к местам базирования пасек в ночное время.

Кроме того, правительство собирается просить Евразийскую экономическую комиссию снизить унифицированный железнодорожный тариф. Это уменьшит издержки предпринимателей при экспорте и импорте товаров.

Чем помогут людям

Основная часть плана — поддержка бизнеса и основных секторов экономики. Однако есть в нем и ряд мер, которые направлены на простое население. Например, кабмин собирается разделить перечень товаров отечественного и импортного производства.

Чтобы избежать резких скачков цен, государство продолжит их регулировать.

Интересно, что новый план поддержки страны впервые выглядит как забота о всех гражданах. Кабинет министров услышал просьбы людей дать им возможность самим вырастить себе пропитание. Для этого планируется организовать коридор для выезда граждан на дачные участки за пределами города для посадки огородов.

Для выходцев из регионов хотят организовать коридор для спокойного проезда на малую родину. В правительстве считают, что так людям будет проще выжить в нынешних условиях.

Из-за кризиса в Кыргызстане могут индексировать пенсии, чтобы повысить покупательскую способность граждан.

Еще прорабатывается механизм финансовой поддержки тех, кто остался без работы из-за введенных режимов ЧП и ЧС. С Россией попробуют договориться, чтобы денежные переводы мигрантов не облагали налогом в 15 процентов.

Делать все только самостоятельно государство не будет. Бизнесу предложат взять шефство над социально уязвимыми слоями населения. Для улучшения адресности социальной помощи могут повысить статусы домкомов и квартальных.

Запустить торговлю и такси

Чтобы потихоньку вернуть республику к жизни, предусмотрено и снятие некоторых ограничений. Например, организованным службам такси могут разрешить работать. Но только с соблюдением санитарных норм и при наличии в авто средств защиты.

Планируется разрешить такси перевозить не более одного пассажира.

Кроме того, утвердят график поэтапного возобновления работы объектов жизнеобеспечения. Речь о секторе услуг, объектах промышленности и строительства. Однако основной упор на соблюдение всех необходимых санитарных норм остается.

Безработных станет больше

При всей позитивности этого плана есть в нем и моменты, которые могут свести на нет усилия кабмина удержать ситуацию в стране под контролем. При этом даже меры, которые ранее общественность требовала не раз, в кризисной ситуации могут оказаться неуместны.

Правительство хочет сократить государственный аппарат на 40 процентов.

Да, именно об этом говорят не первый год. Но время для реализации идеи выбрано явно неудачно. Куда пойдут все эти люди? Чем они будут кормить свои семьи? Как будут смотреть в глаза тем, кого просто выкинули в самый сложный период?

А еще в стране хотят сократить количество вузов. Мера тоже вроде бы правильная. Однако почему сейчас, когда студенты находятся на дистанционном обучении? Куда пойдут преподаватели?

Как студентам переводиться в другие вузы в условиях карантина и введенных ограничений на передвижения?

Ответы на все эти вопросы правительству нужно будет найти до того, как по плану экономической консолидации будет принято окончательное решение. Иначе вместо пользы их идеи принесут еще больше сумятицы, проблем и недовольства.