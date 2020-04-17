Антикризисный план правительства. Бизнесу не предложили ничего для выживания

Кыргызстан почти месяц живет в режиме тотального карантина. Производство практически полностью остановилось. Предприниматели теряют бизнес, а государство вместо реальной поддержки предлагает полумеры.
Вместо каникул отсрочки
Об антикризисном плане кабинет министров Мухаммедкалыя Абылгазиева говорил чуть ли не с начала марта. И каждый раз чиновники обещали, что вот-вот его представят общественности. В итоге план фискальных и налоговых мер поддержки озвучили только 31 марта 2020 года.
Правительству понадобился почти месяц, чтобы решиться хотя бы на отсрочку по платежам для бизнеса.
В итоге правительство предоставило отсрочки по налогам и социальным отчислениям, аренде имущества. Перенесены сроки подачи отчетности, продлили мораторий на проверки бизнеса, сроки сдачи деклараций и повсеместного внедрения компонентов электронной системы фискализации налоговых процедур.
Запрет на проверки не касается плановых проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота подакцизных групп товаров. Не распространяется он и на внеплановые проверки, проводимые в случае реорганизации, ликвидации организаций и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, а также получения органами налоговой службы документально подтвержденных сведений о фактах неправильного исчисления налогов налогоплательщиками после завершения режимов ЧС/ЧП.
А что по финансам? Здесь, по сути, ничего нового. Кабмин лишь рекомендовал Национальному банку продвигать дистанционное обслуживание клиентов комбанков, давать регулярно наличность и вести работу по пролонгации кредитов. Кроме того, планируется привлечь средства Российско-Кыргызского фонда развития для льготного кредитования экономики, а при закупках делать упор на поддержку отечественных производителей.
Чему не рад бизнес?
«Этот антикризисный план по реагированию на экономическую ситуацию мы ждали долго. О том, что его разрабатывают, нам объявили еще 7 марта. Деловое сообщество мобилизовалось, мы провели большую работу, опросили компании, выработали идеи», — рассказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.
Но восторга документ у бизнеса не вызвал. Если не сказать наоборот. Предприниматели ждали реальных мер поддержки. Они надеялись на качественный документ, который ответит на все вопросы бизнеса, вселит надежду и поможет мобилизовать экономику для преодоления кризисной ситуации с минимальными последствиями. Этого не произошло.
«В антикризисном плане в основном отсрочки. Правительство как бы говорит бизнесу: «Хорошо, мы понимаем вашу ситуацию, вы можете какое-то время не платить, но вы еще должны доказать, что на вас на самом деле повлияла эта ситуация, что вы перестали работать, собрать справки, документы». Это практически не поможет бизнесу выжить», — уверен экономист Азамат Акенеев.
Предприниматели отметили, что сейчас нужны реальные шаги навстречу бизнесу. А госорганы все боятся, что без их тотального контроля бизнес просто пропадет. Более того, бизнес стал жаловаться на то, что государство его просто не слышит. Да, к обсуждению антикризисного плана привлекали профильные бизнес-ассоциации, и они активно вносили свои предложения
Бизнес вносит предложения кабмину, но на выходе получается совсем другое.
«Когда мы ознакомились с документом, были удивлены— как наша ассоциация, так и коллеги из других ассоциаций. Потому что учли очень мало наших предложений. И это продукт практически месячной работы всех — и бизнеса, и правительства», — говорит глава МДС.
Бизнес ожидал более конкретных и ощутимых мер. К примеру, предусмотрены отсрочки по уплате налогов. Но бизнес-сообщество призывало к освобождению от налогов (налоговым каникулам) для наиболее пострадавших отраслей экономики, таких как сфера обслуживания и туризм. Ограничиваются выездные налоговые проверки, но тут же целый ряд исключений и не решается вопрос отсрочки/отмены решений по уже проведенным проверкам.
«Сейчас многие компании обращаются к нам с жалобами на доначисление налогов даже в период действия режима чрезвычайной ситуации(!). Безусловно, компаниям будет сложно оспаривать такие решения в период ограничительных мер, и они уже задумываются о прекращении деятельности», — сообщил Аскар Сыдыков.
Времени ждать нет
Картина складывается удручающая. Бизнесу сейчас очень сложно. Но он старается мобилизовать ресурсы, помогает населению, госорганам, семьям сотрудников компаний. А вот государство пока не может похвастать даже минимальной поддержкой и защитой предпринимателей.
Правда, кабмин объявил, что готовят новые антикризисные планы. Было это более двух недель назад. Пока же никто не может ответить, что в этих планах, как государство собирается защищать бизнес. Предприниматели заявили, что постараются помочь в разработке этих планов.
Дорог каждый день возможного простоя и снижения активности предприятий.
«Да, в Кыргызстане нет возможностей помогать предпринимателям, как это делают правительства даже в других странах Евразийского экономического союза, не говоря о развитых. Там бизнесу помогают деньгами, кредитами или ссудами. Сейчас разрабатывают второй пакет антикризисных мер. Как минимум правительство должно понять, что мы сейчас переживаем глубокий спад в экономике. Он может привести к кризису, который продлится несколько лет», — заключил Азамат Акенеев.