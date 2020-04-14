Visa увеличила лимит для бесконтактных платежей без ввода ПИН-кода

Увеличивая лимит, сервис Visa Easy Payment предоставляет возможность простой и безопасной бесконтактной оплаты без ввода ПИН-кода. Об этом сообщили в представительстве платежной системы в странах Центральной Азии.

Для Кыргызстана лимит увеличили до 4 тысяч сомов. Это сделает ежедневные транзакции удобнее и позволит покупателям оплачивать более крупные покупки, используя бесконтактную платежную карту.

Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 43 процента выше предыдущего, который ранее составлял 2,8 тысячи сомов.

«Преимущество бесконтактных платежей в их скорости, удобстве и простоте. Более 46 процентов транзакций в Кыргызстане совершают с использованием бесконтактных платежных инструментов. Мы понимаем, что сейчас этот вид платежей еще более востребован, поэтому Visa вносит изменения, комфортные для людей. Лимит закреплен в нормативных документах Национального банка. Мы обратились к регулятору с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений. Следующий шаг — тесное сотрудничество с представителями розничной торговли и банками для реализации необходимых технических изменений в точках продаж», — отметила генеральный менеджер Visa в Казахстане и странах Центральной Азии Алия Чыныбаева.