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Экономика

ОАО «Северэлектро» не будет начислять пени за неуплату счетов

ОАО «Северэлектро» приостанавливает начисление пени за несвоевременную оплату с 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба распредкомпании.

По ее данным, мера введена в связи с тем, что не все абоненты могут своевременно оплатить счета за потребленную электроэнергию.

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Если абонент не успел оплатить счет в срок, пеня с 1 апреля не будет начисляться.

ОАО «Северэлектро» рекомендует производить оплату дистанционно через электронные кошельки и платежные терминалы, центры продаж и обслуживания компании MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148953/
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