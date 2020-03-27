18:54
USD 80.20
EUR 87.72
RUB 1.02
Экономика

Коронавирус в Кыргызстане. Нацбанк будет давать комбанкам кредиты в сомах

Национальный банк будет предоставлять коммерческим банкам сомовые кредиты для смягчения негативных воздействий пандемии COVID-19 в Кыргызстане. Соответствующее постановление приняло правления НБ КР.

Отмечается, что кредиты будут предоставляться для соблюдения обязательных резервных требований, выполнения банками экономических и иных нормативов Национального банка, своевременного выполнения обязательств перед вкладчиками.

Получить такой заем можно будет до 30 июня 2020 года. При этом процентная ставка по кредиту устанавливается в размере учетной ставки Национального банка на дату подачи заявки.

«Банк не вправе использовать кредит, полученный от Национального банка, для проведения операций на валютном рынке и рынке ценных бумаг, включая рынок государственных ценных бумаг и нот Нацбанка», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148307/
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
Российских спортсменов, которые тренировались на Иссык-Куле, вывезут до 5 апреля
Режим ЧС на Иссык-Куле. Милиция проверяет рынки и торговые точки
Штаб запросил данные казахстанцев с коронавирусом, побывавших в Кыргызстане
Режим ЧС в Токмаке. Около 300 добровольцев-дружинников будут патрулировать город
Режим ЧП и комендантский час в Бишкеке. Оправданы ли действия властей? Опрос
Конкурс на самую читающую семью объявило Минобразования. Обещает подарки
Мэрия Бишкека организовала восемь маршрутов для развоза столичных медиков
Коронавирус в Кыргызстане. Движение «Биз барбыз!» ждет волонтеров
Бизнес-омбудсмен: Процедуры прохождения блокпостов надо упростить
Пандемия коронавируса. В аэропорту Новосибирска застряли 110 кыргызстанцев
Популярные новости
Чрезвычайное положение в&nbsp;Бишкеке. Банки будут предоставлять все услуги Чрезвычайное положение в Бишкеке. Банки будут предоставлять все услуги
В&nbsp;Нацбанке объяснили, кому положена отсрочка по&nbsp;кредитам В Нацбанке объяснили, кому положена отсрочка по кредитам
Доллар в&nbsp;Кыргызстане снова дорожает Доллар в Кыргызстане снова дорожает
ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Показания электросчетчиков принимаются только онлайн ЧС в Кыргызстане. Показания электросчетчиков принимаются только онлайн
Бизнес
Рекомендации от&nbsp;Dos Credobank Рекомендации от Dos Credobank
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Как получить перевод &laquo;Золотая Корона&raquo; не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
27 марта, пятница
18:51
Российских спортсменов, которые тренировались на Иссык-Куле, вывезут до 5 апреля Российских спортсменов, которые тренировались на Иссык-...
18:47
Коронавирус в Кыргызстане. Нацбанк будет давать комбанкам кредиты в сомах
18:37
Режим ЧС на Иссык-Куле. Милиция проверяет рынки и торговые точки
18:27
Штаб запросил данные казахстанцев с коронавирусом, побывавших в Кыргызстане
18:11
Режим ЧС в Токмаке. Около 300 добровольцев-дружинников будут патрулировать город