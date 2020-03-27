Коронавирус в Кыргызстане. Нацбанк будет давать комбанкам кредиты в сомах

Национальный банк будет предоставлять коммерческим банкам сомовые кредиты для смягчения негативных воздействий пандемии COVID-19 в Кыргызстане. Соответствующее постановление приняло правления НБ КР.

Отмечается, что кредиты будут предоставляться для соблюдения обязательных резервных требований, выполнения банками экономических и иных нормативов Национального банка, своевременного выполнения обязательств перед вкладчиками.

Получить такой заем можно будет до 30 июня 2020 года. При этом процентная ставка по кредиту устанавливается в размере учетной ставки Национального банка на дату подачи заявки.

«Банк не вправе использовать кредит, полученный от Национального банка, для проведения операций на валютном рынке и рынке ценных бумаг, включая рынок государственных ценных бумаг и нот Нацбанка», — говорится в сообщении.