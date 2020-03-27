16:26
USD 80.20
EUR 87.72
RUB 1.02
Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Бизнес-омбудсмен: Процедуры прохождения блокпостов надо упростить

Институт бизнес-омбудсмена рекомендует упростить процедуры прохождения блокпостов для товаров первой необходимости. Об этом говорится в обращении защитника предпринимателей к Республиканскому штабу по предупреждению распространения COVID-2019.

Читайте по теме
Поставки продуктов в Бишкек могут остановиться. Машины не пускают на постах

Отмечается, что такие меры необходимы в сложившейся ситуации чрезвычайного положения для защиты здоровья и жизнедеятельности граждан Кыргызстана, а также для полноценного и своевременного обеспечения их товарами и услугами первой необходимости: продуктами питания, медикаментами, ГСМ, медицинскими, финансовыми и другими необходимыми услугами. 

«Необходимо также упростить процедуры прохождения для сотрудников коммерческих компаний, сопровождающих и обеспечивающих поставку вышеперечисленных товаров и услуг. В институт бизнес-омбудсмена поступают сигналы о неразберихе с пропусками на блокпостах как на границе Бишкека, так и внутри города. На постах проверяющие требуют дополнительные пропуска, хотя комендантом столицы изданы приказы о беспрепятственном передвижении грузов и работников. Кроме того, поступают анонимные сигналы о коррупционных проявлениях со стороны проверяющих на блокпостах», — говорится в обращении.

Бизнес-омбудсмен рекомендовал рассмотреть возможность замены процедуры выдачи пропусков для предпринимателей в комендатурах на делегирование руководителям коммерческих структур полномочий по выдаче необходимых документов для прохождения блокпостов, а именно заполненного и подписанного путевого листа, справки с места работы на сопровождающего и обеспечивающего поставку сотрудника при обязательном наличии документа, удостоверяющего личность. Рекомендовано ускорить разработку онлайн-сервисов по выдаче разрешительных документов для прохождения блокпостов для соответствующих субъектов предпринимательства.

«Эта мера позволит избежать большого скопления людей при получении пропусков в комендатурах, не подвергать их риску заражения вирусом COVID-19, упростит коммуникации и позволит снизить нагрузку на самих работников комендатур. Она упростит и ускорит работу коммерческих компаний, позволит избежать дефицита товаров и услуг первой необходимости. Мера предлагается как временная, до завершения разработки программ, которые позволят получать все разрешительные документы в режиме онлайн», — заключили в институте бизнес-омбудсмена.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148274/
просмотров: 675
Версия для печати
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. В аэропорту Новосибирска застряли 110 кыргызстанцев
Кредит МВФ в $120,9 миллиона пойдет на поддержку бюджета
Режим ЧП в Кыргызстане. Транспорт для врачей будет нанимать их руководство
Средства Всемирного банка в проектах в Кыргызстане могут перераспределить
Заложенные на лечение других заболеваний средства перенаправляться не будут
Коронавирус в Кыргызстане. Четверых пациентов перевели из реанимации в палату
За рубежом у пятерых кыргызстанцев зарегистрирован коронавирус
Один из пассажиров бизнес-класса рейса Москва — Бишкек проигнорировал карантин
Коронавирус в Кыргызстане. Медиков из группы риска отправили в трудовые отпуска
Режим ЧП в Кыргызстане. Суды приостановят работу
Популярные новости
Чрезвычайное положение в&nbsp;Бишкеке. Банки будут предоставлять все услуги Чрезвычайное положение в Бишкеке. Банки будут предоставлять все услуги
В&nbsp;Нацбанке объяснили, кому положена отсрочка по&nbsp;кредитам В Нацбанке объяснили, кому положена отсрочка по кредитам
Доллар в&nbsp;Кыргызстане снова дорожает Доллар в Кыргызстане снова дорожает
ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Показания электросчетчиков принимаются только онлайн ЧС в Кыргызстане. Показания электросчетчиков принимаются только онлайн
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Как получить перевод &laquo;Золотая Корона&raquo; не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
&laquo;Яндекс.Такси&raquo;: мы&nbsp;отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта «Яндекс.Такси»: мы отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта
27 марта, пятница
15:48
Бизнес-омбудсмен: Процедуры прохождения блокпостов надо упростить Бизнес-омбудсмен: Процедуры прохождения блокпостов надо...
15:45
«Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
15:40
Пандемия коронавируса. В аэропорту Новосибирска застряли 110 кыргызстанцев
15:34
Кредит МВФ в $120,9 миллиона пойдет на поддержку бюджета
15:16
Режим ЧП в Кыргызстане. Транспорт для врачей будет нанимать их руководство