Бизнес-омбудсмен: Процедуры прохождения блокпостов надо упростить

Институт бизнес-омбудсмена рекомендует упростить процедуры прохождения блокпостов для товаров первой необходимости. Об этом говорится в обращении защитника предпринимателей к Республиканскому штабу по предупреждению распространения COVID-2019.

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Отмечается, что такие меры необходимы в сложившейся ситуации чрезвычайного положения для защиты здоровья и жизнедеятельности граждан Кыргызстана, а также для полноценного и своевременного обеспечения их товарами и услугами первой необходимости: продуктами питания, медикаментами, ГСМ, медицинскими, финансовыми и другими необходимыми услугами.

«Необходимо также упростить процедуры прохождения для сотрудников коммерческих компаний, сопровождающих и обеспечивающих поставку вышеперечисленных товаров и услуг. В институт бизнес-омбудсмена поступают сигналы о неразберихе с пропусками на блокпостах как на границе Бишкека, так и внутри города. На постах проверяющие требуют дополнительные пропуска, хотя комендантом столицы изданы приказы о беспрепятственном передвижении грузов и работников. Кроме того, поступают анонимные сигналы о коррупционных проявлениях со стороны проверяющих на блокпостах», — говорится в обращении.

Бизнес-омбудсмен рекомендовал рассмотреть возможность замены процедуры выдачи пропусков для предпринимателей в комендатурах на делегирование руководителям коммерческих структур полномочий по выдаче необходимых документов для прохождения блокпостов, а именно заполненного и подписанного путевого листа, справки с места работы на сопровождающего и обеспечивающего поставку сотрудника при обязательном наличии документа, удостоверяющего личность. Рекомендовано ускорить разработку онлайн-сервисов по выдаче разрешительных документов для прохождения блокпостов для соответствующих субъектов предпринимательства.

«Эта мера позволит избежать большого скопления людей при получении пропусков в комендатурах, не подвергать их риску заражения вирусом COVID-19, упростит коммуникации и позволит снизить нагрузку на самих работников комендатур. Она упростит и ускорит работу коммерческих компаний, позволит избежать дефицита товаров и услуг первой необходимости. Мера предлагается как временная, до завершения разработки программ, которые позволят получать все разрешительные документы в режиме онлайн», — заключили в институте бизнес-омбудсмена.