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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

ВТО: экономический спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года

Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо. Об этом сообщило РИА Новости.

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Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что МВФ ожидает в этом году из-за коронавируса рецессию в мировой экономике, такую же или даже более серьезную, чем была в период финансового кризиса 2008 года.

«Эта пандемия, несомненно, очень сильно повлияет на экономику, торговлю и, следовательно, на рабочие места и благосостояние людей. Последние прогнозы предсказывают экономический спад и потерю рабочих мест, которые будут хуже, чем мировой финансовый кризис 12 лет назад», — сказал Роберто Азеведо.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148163/
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