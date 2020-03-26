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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

На счет для борьбы с коронавирусом поступило 35 миллионов сомов

На сегодня на счете для борьбы с коронавирусом 35 миллионов 293 тысячи 891 сом. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Отмечается, что больше всего денег перевели Омурбек Бабанов (3 миллиона сомов), гендирекция СЭЗ «Бишкек» (2 миллиона) и ОО «Центр Ас-Сафа» (2 миллиона). По 1 миллиону сомов перевели ОсОО «Беш Сары», ассоциация «Дордой», ОАО «ЦУМ «Айчурек», ОсОО AKNET («АКНЕТ»), ОсОО «Кулуке», ОсОО «Строительная компания «Нурзаман Групп» и ОсОО «Бийик Курулуш». Кроме того, различные суммы перевели как частные компании, так и физические лица.

Счет открыт для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств от физических и юридических лиц.

Лицевой счет 4402011000101373 открыт для Министерства здравоохранения в национальной валюте. Для зачисления денежных средств необходимо использовать код элемента «14 511 100 — Доходы, обращенные в пользу государства».

Добровольные и грантовые средства в иностранной валюте нужно перечислять:

на валютный счет (в долларах США) для последующего зачисления на счет Минздрава.

Correspondent Bank: Federal Reserve Bank of New York, New York, USA, SWIFT: FRNYUS33

Beneficiary bank: National Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic SWIFT: NBKIKG22

Correspondent account number: 0210-8671-5

Beneficiary: Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic

Beneficiary account: № 1013350100590106

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148068/
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