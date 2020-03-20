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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Минэкономики Кыргызстана прогнозирует падение ВВП страны

«На сегодня мы прогнозируем отрицательный рост экономики Кыргызстана», — заявил министр экономики Санжар Муканбетов на круглом столе.

По его словам, влияние окажут волатильность курсов валюты и пандемия коронавируса. При этом глава Минэкономики отметил, что стране нужно уходить от импорта и задуматься о собственном производстве.

«Сейчас в республике наблюдается ситуация непреодолимой силы. Вопрос введения чрезвычайной ситуации — дело времени. Поэтому вопрос преференций мы, думаю, обсудим через одну-две недели», — подчеркнул он.

Санжар Муканбетов отметил, что сейчас у КР есть возможность изменить вектор развития экономики в сторону роста собственного производства и ориентацию на экспорт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147307/
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