Год будет тяжелым для экономики страны: прогноз правительства неутешителен

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев признал, что в бюджете страны ожидаются огромные потери. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентской коалиции большинства во время рассмотрения отчета правительства.

Глава кабмина отметил, что прогнозы правительства неутешительны.

«Скрывать не будем, ситуация тяжелая. Если говорить по бюджету, то, по прогнозам, таможенные сборы уйдут в минус на 12-13 миллиардов сомов, а налоговые сборы — на 15 миллиардов сомов. В бюджет будет внесена корректировка. Сейчас ищем другие источники дохода, ведутся переговоры с международными организациями», — сообщил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Но несмотря на это мы выплатим все социальные расходы. Мухаммедкалый Абылгазиев

По словам премьер-министра, кабмин примет все меры для поддержки частного сектора и сохранения рабочих мест.

«По кредитам сейчас делаем анализ. Около 900 тысяч физических и юридических лиц получили кредиты. Мы их сортируем по категориям и проанализируем, какую помощь может оказать правительство, а какую коммерческие банки. Нам нужно время», — сказал премьер.